О соседях, обидах и прозе жизни

С интересом встретил в сети крик чьей-то оскорблённой начальственной души из Казахстана под красивым названием «На кого работает теле-провокатор и горе-эксперт Евгений Сатановский», насчёт того, что не раз писал и говорил о том, что в республике отмечен взрывной рост национализма, в первую очередь антирусского, а с её территории на Украину идёт изрядный поток вооружений — естественно, не на Донбасс, который теперь часть России, а Киеву, чтобы тамошние укронацики могли вволю по нашим военным и по собственному и нашему мирному населению пострелять. И то и другое подтверждено гигантским объемом материалов, в том числе видео, находящемся в открытом доступе в интернете. Да и все маршруты перевозки на Украину вооружений, названия используемых для этого организаций, фирм и фондов, фамилии чиновников, которые этим занялись и наименования банков во всех странах, где они деньги держат, тоже там есть. Найти не проблема.

Насчёт «теле-провокатора и горе-эксперта» никаких обид. Чего по этому поводу разговаривать с баранами или интернетным подпаском, который им хвосты крутит? Да и с их кураторами тоже никакого смысла. Что до главного чабана всей этой отары, с ним на другом уровне и совсем о другом разговаривают — у президентов своя программа, у их нукеров и челяди своя. Но что кому-то в нынешней казахской вертикали власти на ногу достаточно чувствительно наступил — отметил с удовлетворением. Обидно, конечно, что так топорно пишут — в стиле советской идеологической школы 60-70-х годов, но с другой стороны, провинциальные, в том числе республиканские кадры по идеологической части всегда отличались изрядным консерватизмом и от Москвы отставали лет на 20-30. Ничего с тех пор, как мы были единой страной, не изменилось — и не только в Казахстане. У их соседей, в Туркменистане, тоже такие заголовки в своё время встречались, когда верхние нукеры тамошнего начальства примерно по такому же поводу обиделись.

Ну, на обиженных воду возят, а в зинданах по всему миру их вообще пользуют по прямому биологическому назначению, не обращая внимание на гендерный фактор, но на вопрос «на кого Сатановский работает», ответим. На Казахстан, который автор неплохо знает на всех уровнях, включая высший, и к которому чрезвычайно хорошо относится. На его, Казахстана будущее. Не на страну исламистов и боевиков, прошедших в Сирии, Иране и Афганистане школу «Исламского государства». Не на страну наркоторговцев, типа Армана Дикого и контрабандистов. Не на страну новых баев, их финансистов-агашек, коррумпированных чиновников, что старого советского разлива, что нового, прошедших программу «Болашак». Не на будущую провинцию новой Оттоманской Порты, которую сейчас отстраивает Эрдоган со своим «Тураном» и проектом Организации тюркских государств. Не на сырьевой придаток Британии и США, которым Казахстан пытаются сделать его олигархи и близкие к ним чиновники (про Китай умолчим — он России не враг). Не на Казахстан грызущихся между собой жузовых элит.

Автору за многие годы тесного личного знакомства с Казахстаном довелось увидеть совсем другой Казахстан — настоящий. Достойной куда лучшей судьбы, чем роль переходного приза в Большой Игре, будь то прошлая, между Российской империей, Китаем, Турцией и Великобританией, закончившейся в пользу России, или новой, которая началась сейчас, в попытке американцев прикончить Россию, как покончил 30 лет назад самоубийством Советский Союз, неотъемлемой частью которого был Казахстан в его сегодняшних границах. Как минимум, в Москве к Казахстану относятся с большим уважением, как к достойному партнёру и доброму соседу. В конце-концов, оба наши государства имеют единые корни, и не только имперские и советские: и мы, и Казахстан — это улус Чагатая и улус Джучи. Что до ярлыка на Великое Княжение, его московские князья не из Лондона, Вашингтона или Стамбула получили, а от хана Узбека, лично. Да и насчёт тюркского единства и прав на доминирование в тюркском мире Турции, никто в Астане не хочет вспомнить судьбу Баязида, который на основании чего-то в этом же роде собрался своё соперничество с Тамерланом обосновывать? Плохо он кончил. Очень плохо. Зачем повторять чужие ошибки, плюя добрым соседям в колодец? Не будет от этого никакого толку. О том и писал.