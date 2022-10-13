{ 13 октября 2022 }

Газовый хаб в Турции

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Инициатива Владимира Путина о создании нового газового хаба в Турции сегодня была предложена Реджепу Эрдогану. Реакция турецкого лидера прямо озвучена не была, но министр экономики республики уже заявил, что это «совершенно возможно» и план требует тщательной проработки.

Выгоды этого предложения для Турции очевидны – стабильная ресурсная база для промышленности, барыши от транзита и рост геополитического влияния. Однако создание газового хаба это вопрос не краткосрочной, а как минимум, среднесрочной перспективы: мощность «Турецкого» и «Голубого» потоков в два раза меньше потенциала «Северных». Расширение сети потребует значительного времени на проектирование и строительство, а также финансовых вложений.

Однако у этой инициативы есть не только экономическое, но и политическое измерение, причем дать результат оно может куда быстрее, чем создание нового хаба. Не секрет, что через год в Турции выборы, а дела в экономике у нее складываются не очень, что сказывается на рейтинге Эрдогана: августовский опрос Metropoll пророчит ему проигрыш в президентской гонке в случае выхода во второй тур оппозиционеров Кемаля Кылычдароглу или Экрема Имамоглу. Возможность увязки газового вентиля на Турцию усилит Эрдогана, который хоть и изворотливый, но понятный Кремлю политик, отказавшийся присоединяться к западным санкциям. Так что инициативу официальная Анкара, несомненно, оценила.

Мейстер


Похожие посты:


  1. Волнения в Турции

    2. Волнения в Турции

    Волнения в Турции, где в очередной раз сильно просела национальная валюта, с шумными требованиями отставки правительства, ухода Эрдогана в отставку и отстранения его Партии справедливости и развития от власти, вызвали пристальное, но мало на чём основанное оживление у [Читать...]


  2. Швеция и Финляндия должны выполнить требования Турции

    3. Швеция и Финляндия должны выполнить требования Турции

    Заявление Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Швеция и Финляндия, когда и если они всерьёз намерены стать членами НАТО, должны выполнить требования Турции по запрету на своей территории деятельности Рабочей партии Курдистана и объявлении её террористической [Читать...]


  3. Какие обязательства Турции перед международным сообществом?

    4. Какие обязательства Турции перед международным сообществом?

    Задержание в Турции 103 отставных генералов и адмиралов, посмевших высказаться нелицеприятно по поводу возможности выхода Турции из “конвенции Монтрё”, гарантировавшей свободу судоходства по черноморским проливам, демонстрирует уровень враждебности местных элит на очередном витке внутриполитического противостояния в этой стране. [Читать...]


  4. Приход Турции в Азербайджан

    5. Приход Турции в Азербайджан

    Приход Турции в Азербайджан в качестве новой метрополии (оставим в стороне вежливые реверансы насчёт двух государств для одного народа и прочую агитационно-пропагандистскую пантюркистскую риторическую чушь) и военно-политического сюзерена, и перспективы распространения формально оформленного турецкого доминирования на всю Центральную [Читать...]


  5. Кремль не одобряет создание в Турции парка имени Джохара Дудаева

    6. Кремль не одобряет создание в Турции парка имени Джохара Дудаева

    Турецкому начальству сообщили, что Кремль не одобряет создание в Турции парка имени Джохара Дудаева. Ранее по этому поводу в высшей мере откровенно высказался Рамзан Кадыров. И тут тот самый случай, когда с ним можно только согласиться. Причём ответный [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»