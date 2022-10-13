Газовый хаб в Турции

Инициатива Владимира Путина о создании нового газового хаба в Турции сегодня была предложена Реджепу Эрдогану. Реакция турецкого лидера прямо озвучена не была, но министр экономики республики уже заявил, что это «совершенно возможно» и план требует тщательной проработки.

Выгоды этого предложения для Турции очевидны – стабильная ресурсная база для промышленности, барыши от транзита и рост геополитического влияния. Однако создание газового хаба это вопрос не краткосрочной, а как минимум, среднесрочной перспективы: мощность «Турецкого» и «Голубого» потоков в два раза меньше потенциала «Северных». Расширение сети потребует значительного времени на проектирование и строительство, а также финансовых вложений.

Однако у этой инициативы есть не только экономическое, но и политическое измерение, причем дать результат оно может куда быстрее, чем создание нового хаба. Не секрет, что через год в Турции выборы, а дела в экономике у нее складываются не очень, что сказывается на рейтинге Эрдогана: августовский опрос Metropoll пророчит ему проигрыш в президентской гонке в случае выхода во второй тур оппозиционеров Кемаля Кылычдароглу или Экрема Имамоглу. Возможность увязки газового вентиля на Турцию усилит Эрдогана, который хоть и изворотливый, но понятный Кремлю политик, отказавшийся присоединяться к западным санкциям. Так что инициативу официальная Анкара, несомненно, оценила.