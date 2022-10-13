{ 13 октября 2022 }

Ангела Меркель подчеркнула оправданность закупок газа у России

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Ангела Меркель, вообще не часто разговаривающая в последнее время, выступила со знаковым заявлением, подчеркнув оправданность закупок газа у России. Она сообщила что эти закупки были «рациональны и очевидны», а Россия оставалась «надежным поставщиком энергии» даже в условиях холодной войны.

Тут можно просто отметить разницу между Меркель, которую интересовало процветание Германии и ее экономический рост, и нынешним руководством, которое ради навязанного извне набора политических постулатов готово принести будущее своей страны в жертву, обрекая немецкую экономику на многолетний энергодефицит и заоблачные цены на энергоносители. Годах в 2040-х немецкие избиратели смогут гордиться тем, что «не поддались на шантаж», стоя в очередях за американскими и китайскими визами – потому что работа будет там, а не в фатерланде.

Мейстер


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