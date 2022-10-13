Ангела Меркель подчеркнула оправданность закупок газа у России

С Путиным про Навального поговорила. Ну, и по-мелочи. Кого она после себя надеется канцлером Германии видеть. Насчёт Украины, с вечным напоминанием про транзит через неё российского газа и так и невыполненными Киевом Минскими соглашениями. Про Афганистан. Ну, и [Читать...]

По результатам встречи американского президента и германского канцлера ответственность за сохранение транзита российского газа через Украину до… (варианты: второго пришествия Христова, морковкина заговенья, наступления коммунизма в отдельно взятой, абсолютно незалежной стране, существующей во вражеском окружении — нужное подчеркнуть), [Читать...]

Американский журнал Forbes назвал Ангелу МЕРКЕЛЬ «самой могущественной женщиной в мире». Госпожа Меркель и вправду единственная женщина, стоящая у руля страны «Большой восьмерки». Однако пост канцлера Германии еще не гарантирует исполнения всех полномочий… С одной стороны, немецкие избиратели [Читать...]

Владимир Путин: Россия исполнит все свои обязательства по контракту с Украиной на транзит газа. РФ готова после 2024 года осуществлять транзит газа через Украину. Объем и сроки контрактов будут зависеть от потребностей ЕС Другого более надежного источника энергии, [Читать...]

Вчера состоялась долгожданная «последняя встреча Путина и Меркель». «Последняя» для Меркель в статусе немецкого канцлера, а там уж как пойдëт. Самый опытный политик, да чего уж там «главный человек Европы», уходит сама, так сказать «по собственному желанию». За [Читать...]