Украину слегка потрепали за ушко

Если говорить откровенно, то за всё, что совершила Украина за эти восемь лет, её пока что слегка потрепали за ушко. Потому что националисты, ВСУ и СБУ совершили такое адское количество преступлений, что если Украина за них полностью заплатит, она попросту прекратит своё существование

И украинцам не надо ругать и материть Путина. Ребята, Владимир Владимирович — крайне гуманный и добрый человек. Иногда даже бесит, честно. Он до последнего, а я думаю, что и до сих пор, пытается склонить вас на какие-то разумные шаги, которые позволили бы решить все проблемы миром и даже оставить вам какое-то государство. Какое уж там получится по размерам — я не знаю. Но любой другой человек на его месте, с менее крепкими нервами и чуть менее добрый, давно бы уже вбомбил вашу Украину в настоящий каменный век. И при этом не считался бы с «сопутствующими потерями».

И самое удивительное, что вы сами довели такого развития событий. Уж не знаю, по какой причине. Возможно, при перепрошивке мозгов когнитивные функции всё же очень сильно страдают и люди глупеют. Глупеют и не понимают, что их тупо используют. Не понимают даже тогда, когда им открыто заявляют «воюйте до последнего украинца». И не понимают, что в итоге всё равно придётся расплачиваться за все свои «художества».

За «москаляку на гиляку». За горящих беркутят. За массовую экзекуцию под Корсунем. За одесский дом профсоюзов. За Олеся Бузину. За «самку колорада» в Луганске, за пляж в Зугрэсе, за остановку на Боссе в Донецке, за Моторолу, Гиви и Батю. За провокацию в Буче, за расстрелянных и запытанных русских пленных. За то видео, что совсем недавно выложил упырь Жорин. За «библиотеку» в мариупольском аэропорту. За пыточные подвалы СБУ. За свастики, зиги и вольфсангели…