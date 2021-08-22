{ 22 августа 2021 }

Побывала у нас Ангела Меркель…

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

С Путиным про Навального поговорила. Ну, и по-мелочи. Кого она после себя надеется канцлером Германии видеть. Насчёт Украины, с вечным напоминанием про транзит через неё российского газа и так и невыполненными Киевом Минскими соглашениями. Про Афганистан. Ну, и всё прочее, что с её точки зрения ей напоследок с российским президентом стоило обсуждать. А ему с ней. Насчёт роста торговли между двумя нашими странами, практически достроенного «Северного потока — 2» и прочего, позитивного. Хотя, судя по оценкам немецкой прессы и их политиков, этого самого, позитивного, нет. А что есть, то никак не продвигает в России «европейские ценности», а, напротив, этому мешает. Не все ещё их санкции к нам применены, есть им, куда развивать эту тему.

Ну, приехала Меркель, уехала… Меркелью больше, Меркелью меньше. Кто бы ни пришёл на её место, другом нам он не будет, так же, как и она никаким другом не была. Да и партнёр из неё и из Германии так себе. Партнёры санкций не накладывают, врагов твоей страны не поддерживают и во внутренние дела её не влезают — ни без мыла, ни с ним. Подумалось, насчёт её визита вдруг: что, если исполнится мечта поляков, прибалтов и украинцев (точнее, их начальства) и НЕ будет запущен «Северный поток — 2». Или вовсе Европа, на радость Грете Тунберг и европейским партиям «Зелёных» откажется от российского газа и нефти, и АЭС наши никто у себя строить не будет. И тут даже неважно, в пользу американцев и их продукции, технологий и оборудования это произойдёт, или нет. Хоть так, хоть иначе, хоть вообще никак…

Хочет Германия впасть в каменный век, пускай впадает. Хочет стать второразрядной европейской страной? Да пускай будет хоть третьеразрядной, нам какая печаль? Не нужно ей производить конкурентоспособные на мировом рынке товары, так и не надо. Нет, ностальгия, конечно, некоторая по ним будет, но в принципе… Что, в этом мире производителей мало? Достаточно. Не немцы, так корейцы, японцы, турки и китайцы все их ниши в экономике заполнят. Свято место пусто не бывает. А там и новые игроки подтянутся. Что до нас… Ну, разорятся те, кто ориентируется исключительно на немецкий рынок. А их у нас много? И кто именно разорится? Все те «жирные коты», которым на самом деле в огромной мере и принадлежит наша страна? Так и чёрт бы с ними. Велик убыток! Пугали ежа голым афедроном…

Они всё равно всё украденное или заработанное за границу вывозят. Да и, если товар хорош, он своего покупателя по-любому найдёт. Немцы же у нас ничего, что не было бы лучшим на рынке по соотношению цена-качество, не покупают. Так чего нам бояться? Хочет Германия «выстрелить себе в ногу», может сколько угодно этим заниматься. От старой доброй Германии всё равно сейчас мало что осталось, и роль в этом Ангелы Меркель, с её фантастическим по своей глупости приглашением мигрантов из Африки и Ближнего Востока, огромна. Если её преемники всерьёз решат добить свою собственную страну, окончательно испортив отношения с Россией, кто им может в этом помешать? Цветы же ей напоследок Путин подарил? Подарил. Ну, так он вообще по сути своей натуры джентльмен. Да и ещё не вечер…

Евгений Сатановский


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