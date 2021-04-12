{ 12 апреля 2021 }

Прощание госпожи Меркель

Рубрики: [Telegram]  

Фрау Меркель сообщила, что ее выступление на открытии международной промышленной выставке в Ганновере будет «последним в должности канцлера» ФРГ. Прощание госпожи Меркель с должностью длилось так долго, что, казалось, (как Брекзит) что никогда не произойдет. Но (как и Брекзиту) в итоге остались формальности в виде выборов.

Что самое удивительное в новейшей истории Германии, так это как сравнительно быстро после окончания Второй Мировой бундесканцлеры вернули себе статус «последних диктаторов Европы». Пока Франция и Англия всë не могли определиться с формой демократии, а Португалия с Испанией усиленно делали вид, что на дворе примерно 19 век (про Италию с еë чехардой премьер даже и говорить стыдно), Германия вполне осознанно выбрала порядок, после чего последовательно прибрала к рукам почти всë, чего лишилась, триумфально завершив «собирание бундес-земель» мирным воссоединением с ГДР.

И поначалу Ангела Меркель вроде бы следовала в русле политики немецких «великих» Конрада Аденауэра и Гельмута Коля. Германия богатела, а корабль немецкой экономики шëл через штормы кризисов не сбавляя ход. Но то, что не смогли сделать деньги, сделали люди. Слишком заманчиво оказалось разбавить избирателей теми, кто всë получил от федерального правительства, ни дня в жизни не проработав на немецкой земле. И ладно бы свои нахлебники, но оказалось, что и в Евросоюзе до сих пор считают, что Германия должна им просто потому что должна. Пока что ситуацию удается держать под контролем, но запас прочности и пресловутая немецкая надежность давно уже в прошлом.

Меркель явно не захотела, чтобы евроздание рухнуло «в еë дежурство». Поэтому Меркель уходит. Auf wiedersehen.

 

Методичка


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