Вчера состоялась долгожданная «последняя встреча Путина и Меркель». «Последняя» для Меркель в статусе немецкого канцлера, а там уж как пойдëт. Самый опытный политик, да чего уж там «главный человек Европы», уходит сама, так сказать «по собственному желанию». За четверть века добровольно с высшей должностью расставались только Ельцин, Олланд и Медведев, так что на поступок фрау Меркель российский лидер смотрит «как-то недовольно, свирепо, и, в то же время, грустно и с недоумением».

Владимир Владимирович, как воспитанный человек, не очень понимает, что дарить будущей пенсионерке, кроме дежурного букета цветов. Потому что сейчас в Кремле напротив сидит (и даже телефон не выключила) самый влиятельный мировой лидер, посетивший Россию с 2014 года (не считая Председателя Си, но там свои расклады) и, одновременно, самый важный агент влияния России в мире. А через пару месяцев дорогая Ангела уже не будет решать ничего от слова Nichts. И как бы логично подарить что-то значимое, но в то же время — а зачем? Жаль, что Меркель в хоккей не играет — хватило бы и фетисовской клюшки.

Поэтому вариант с Навальным отпадает сразу — презент получился бы эффектный, почти как олимпийский Мишка (Ходорковский). Но с оттенком гусарства — слишком важная сегодня персона слеплена из Алексея Анатольевича, настоящая «голубая фишка». Тяжело отдать даже верному другу — такое может пригодиться самому.

Но госпожа канцлер свою часть обязательств выполнила — в противном случае президент бы не отчитывался сегодня об оставшихся 15 километрах прокладки «Северного потока–2». И эти, несомненно, огромные усилия просто обязаны получить достойное вознаграждение. Не орден, не клюшку и не погремушку каслинского литья, а что-то существенное, что-то достойное шестнадцати лет управления бундесполитикой и бундесэкономикой. То, что все запомнят.