Страшные кадры из аэропорта Кабула

Страшные кадры приходят из аэропорта Кабула. Особенно те, на которых родители маленьких детей через ограду перебрасывают, надеясь, что хотя бы их добрые американцы и англичане спасут. Симпатичных таких детей, чистеньких, ухоженных… А их те, на кого так надеются эти несчастные люди, верные своему долгу, цивилизованные американцы и европейцы, обратно как куклы или мячики перекидывают. Наверное, точно так же, как гитлеровцы и все их союзники, которые на Восточном фронте служили и в карателях подвизались, бросали детей в горящие избы, расстрельные рвы или в грузовики, перед тем, как на место казни их отвезти. Ну, а до того так же петлюровцы развлекались и прочая погромная шваль. Или турки, когда у себя армян и греков резали. Или те же американцы с индейцами и всеми прочими, кто им под руку попадался…

Любимое развлечение любой сволочи во все времена — над беспомощными людьми измываться, особенно детьми. Цвет кожи, религия и национальная принадлежность сволочи неважны. Как и подданство или гражданство. А заодно и эпоха, когда это происходит. Всегда так было и, наверное, всегда так будет. Хотя нынешние западники внесли в эту, древнюю, как мир, традицию, свою лепту. Всегда, везде и у всех народов во всех странах своих граждан и своих союзников старались не подставлять и, хотя бы, не предавать и не оставлять на произвол судьбы так открыто, как это произошло в Афганистане. Чтобы это происходило так, как там, в прямом эфире, с трансляцией на всю планету… Не бывало такого раньше. Нигде и никогда. И для Соединённых Штатов и Запада в целом последствия этого будут куда хуже, чем просто их поражение в Афганистане.

Говорить после этого с кем и где угодно, неважно, по какому поводу, о правах человека, свободе и демократии, не рискуя в лучшем случае быть обвинёнными во лжи, ханжестве и подлом цинизме, а в худшем — получить пулю в лоб от любого, кто может это сделать, не стоит. Очень уж хочется. Как этих маленьких детей, перекидываемых цивилизаторами и демократами через ограду аэропорта вспомнишь… На худой случай, заткнуть рот сволочи ударом кулака и потом долго ногами дотаптывать. Не поможет никому из тех, кого они предали, но хоть душу отвести. И тут вообще неважно, по какому поводу и куда их со всеми их бреднями, насчёт демократии, занесёт. Догнать, добить и выжечь калёным железом эту заразу, как американцев во Вьетнаме или немцев в Отечественную войну. Не стоят они ничего другого. И никогда не стоили.