{ 11 октября 2022 }

Василий Небензя обвинил руководство Генассамблеи ООН в жульничестве

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Василий Небензя обвинил руководство Генассамблеи ООН в откровенном жульничестве. Решение провести ОТКРЫТОЕ голосование по ситуации на Украине, изрядная часть которой после проведения там референдумов перестала быть ею и стала Россией, вместо тайного, как по всем ООНовским правилам и положено, даёт Соединённым Штатам и их союзникам огромный простор для манипуляций, подставляя участников этой процедуры как под американские и европейские санкции, так и под прямое давление — хотя бы просто из мести. Кому визу не дадут, кого свергать начнут, кого разорят, у кого взорвут что-нибудь, как с отмороженными бандитами-беспредельщиками, в которых превратился нынешний Запад, и бывает… Одно дело втихую выразить своё мнение, совсем другое открыто пойти наперекор слабеющему гегемону и его банде.

Гегемон, повторим, конечно слабеющий, но от этого сильно психующий. Мало ли чего он учудить может, если его разозлить. А то, что согласно всем нормам и правилам референдумы были более чем законными и справедливыми, так кого это волнует? Когда чего-то хочет Америка, она это сама берёт, либо организует где-нибудь переворот, сепаратистский мятеж или вообще геноцид, а то и рушит вполне устойчивые государства, организуя линчевание их правителей. Это для неё норма и всем прочим предложено принимать такого рода ситуации именно как норму. Для прочих стран мира это нормой является только если американцы им это разрешили, а то и помогли — неважно из каких соображений. А если есть хоть малейшая вероятность того, что им могут оказать неповиновение, они будут мстить — так мелочно и подло, как это может сделать только Америка.

Так что согласимся с российским дипломатом и более того, анонсируем простую истину: в гробу Россия видела какую угодно резолюцию по своему поводу, примет ли её под давлением и благодаря шантажу и манипуляциям Соединённых Штатов Генассамблея ООН или какая угодно другая организация, которой Америка рулит. Народ — наш народ, включая жителей присоединившихся к России территорий, сказал своё слово и люди за принятое ими решение готовы воевать. Не все готовы, как это в любых военных конфликтах и бывает, так и в Отечественную войну так было. Кого бы это волновало! Что до ООН… Ну, жульничают тамошние чиновники. Себе на кусок хлеба с маслом и прибавку к пенсии зарабатывают, крутя финты, чтобы доказать вашингтонской шпане, что они ей верны. Так оно всегда и было, включая самые, что ни на есть советские времена. Не стоит иметь иллюзий!

Евгений Сатановский


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