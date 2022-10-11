Чехия присоединила Калининградскую область

Отметим пародийный референдум о присоединении Крулевецкой области (она же Восточная Пруссия, она же Калининградская область) к Чехии, проведенный в Праге в качестве местного юмористического ответа на референдумы о присоединении четырёх бывших областей Украины, вслед за Крымом, к России. Хорошо его чехи провели, на подъёме, стильно и с помпой. Очень по этому поводу веселились, явно были собой страшно довольны и разошлись после проведения этого мероприятия с чувством глубокого удовлетворения и отлично выполненного долга. Тем более, что все, кто хоть раз в жизни находил в своём графике время, чтобы взглянуть на географическую карту или глобус, прекрасно понимают, что территориальной целостности с Калининградом — он же Кенигсберг, а также Пилау и Тильзитом у Чехии нет, никогда не было и не будет.

С другой стороны — умерла, так умерла. Референдум провели? Провели. Результаты получены? Получены. И если они означают, что Чехия готова к совместной жизни с Калининградской областью, так не значит ли это, что её просто-таки неудержимо тянет в Россию, частью которой этот регион с войны является?! Обеспечить-то это можно и даже не очень сложно технически, а потом — вдруг чехам статус 90-го субъекта Российской Федерации понравится? С газом, электричеством и горячей водой у них тогда никаких проблем во веки вечные не будет, причём по самой дешёвой цене. Отродясь им такую цену нигде в мире не найти. И даже чешская промышленность в этом случае получит шанс уцелеть, на что в Евросоюзе ей рассчитывать никак не приходится. Ну и, понятно, женщины у нас красивые, кулинарные предпочтения с чехами схожи и мастеровитых людей в России уважают…

Смех-смехом, но схема, по которой после упомянутого референдума Чехия вполне может претендовать на статус государства, свободно присоединившегося к России, как Пуэрто-Рико к США, вполне рабочая и может быть применена хоть ко всей Европе вместе взятой. Чего ради одним только чехам должно так повезти?! Венгрия смело может присоединиться к Ханты-Мансийскому округу, Болгария к Ставрополью, для Италии идеально подходит Санкт-Петербург, для Греции и Испании — Ставропольский и Краснодарский края, а Германия может воссоединяться сразу с Москвой. Да и много кого такая формула может привлечь. Канада и Сибирь, Аляска и Чукотка, наше Приморье и американская Калифорния, Сахалин и Гавайи, Юта и Магадан, Турция и Алтай… Имеет смысл продолжить аналогии, идя по смысловому ряду и алфавиту, да время позднее — всех не удовлетворишь. А так — шикарная идея. Богатая, жуть!