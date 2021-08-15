Александр Лукашенко обвинил Горбачёва и Ельцина в развале СССР. Согласимся с Александром Григорьевичем. Тот самый случай — фактор личности в истории. Один не умел управлять вообще никем и ничем в принципе, тем более, государством. Был падок на лесть и болезненно озабочен своей популярностью, особенно за границей. Не ценил ничего из того, что было создано до него. Да и никого не ценил, а специалистов попросту побаивался, в глубине души понимая, насколько ограничен. Он вечно лавировал и пытался быть хорошим для всех, кто его окружал, притом, что все они терпеть не могли друг друга. Поверхностный, недалёкий, болтливый подкаблучник… Одно слово — продукт своей эпохи и лучший пример того, почему КПСС, как кузница управленческих кадров, себя к 80-м годам полностью изжила.

Ельцин… Упрямый и своенравный. Самодур, обладавший, тем не менее, природной харизмой. Эгоист до мозга костей, шедший к власти по головам и менявший тех, кого на какое-то время к себе приближал, без малейшего сожаления — как перчатки, вне зависимости от их статуса и личных качеств. На фоне вечно путавшегося в своих собственных интригах Горбачёва, для которого главным было — не брать на себя личную ответственность ни за что, выигрывавший уже тем, что демонстративно пёр, как бык, на любое препятствие. Развалить Союз? Не вопрос. Начать гражданскую войну? Запросто. Расстрелять из танков парламент? В момент. Сдать американцам всё и вся, одновременно показывая собственному населению всем своим видом, какой он патриот? Ага. Заходите.

И при этом, несмотря на явную природную хитрость и смекалку, умеряющие вечное пьянство, доверчивый как ребёнок и склонный идти за словесной мишурой, накрученной вокруг демократического миража, как бык за ребёнком, повинуясь руке, держащей его за верёвку, продетую через кольцо в носу… Ещё один продукт развития советской партийно-государственной системы, полностью зависящий от главного фактора в его жизни — жажды личной власти. Так что прав Лукашенко. И Ельцин, и Горбачёв в равной мере отвечают за распад Советского Союза — государства, которое распустило его начальство в момент наивысшего могущества, похоронив страну, на базе которой оно возникло, исключительно и только по воле тех, кто этим государством управлял. И не исключено, что процесс его распада ещё не закончен.

Впрочем, если бы не Горбачёв и Ельцин, не распад Союза и не всё, что произошло потом, сам Александр Григорьевич не имел бы никаких шансов на то, чтобы встать во главе своего собственного государства, пускай даже такого, как Белоруссия. Впрочем, вполне приличная по размерам, населению, величине экономики и уровню жизни, средняя европейская страна. А с учётом того, как она к России подключилась, поманив Москву идеей «Союзного государства», и сколько на этом заработала (и ещё заработает), успевая в рамках своей «многовекторности» доить всех коров, как умной теле и положенно… Так что, все хороши — каждый по своему. Разве что, Назарбаев, как лидер, оставил по себе по-настоящему добрую память. Не без своих тараканов, но точно много лучше, чем все остальные. Хотя, что после него ещё будет с Казахстаном…