Договорённость Владимира Путина с Александром Лукашенко о совместной российско-белорусской региональной группе войск. Предупреждение российского президента Украине о жёстком ответе на продолжение террористической деятельности против России и масштабный анонс ракетами в подтверждение его слов. Скандал в Соединённых Штатах, где президент Байден заявил о приближении ядерного Апокалипсиса, а его за это немедленно жёстко осудил экс-директор ЦРУ и экс-госсекретарь США Майкл Помпео. Удивительные откровения ещё одного американского экс-политика, Джона Болтона, насчёт того, что «Путин станет законной целью, если…» и опять, в сотый раз про надвигающееся применение Россией на Украине (?!) тактического ядерного оружия. Что всё это было и к чему готовиться, спрашивает народ?

Отвечаем. Ни к чему. Что будет, то и будет, от нас в данной ситуации ничего не зависит и дёргаться никакого резону нет. А то как раз под раздачу попадёшь, что всегда в таких ситуациях с особо нервными людьми и бывает. Хочешь ускользнуть от своей судьбы, начинаешь метаться, пытаясь угадать, откуда что на голову свалится и уцелеть, тут-то она тебя как раз на узкой дорожке и повстречает. Классика жанра! Прикинем, чего нам ждать, исходя из самых мрачных сценариев развития событий, осознаем, что предотвратить их развитие по любому из этих сценариев мы никак не можем и успокоимся. Итак: их, наихудших, всего четыре. Ядерная война. Большая, как минимум общеевропейская война — неядерная. Распад России. Свержение Путина со всем, что будет в стране потом.

Хватит пока? Ну, наверное. Два первых — вполне вероятны и в ходе них будет такая «борьба за мир», что камня на камне ни от кого и ни от чего не останется. Два последних настойчиво продвигают американцы, которых хлебом не корми, дай кого-нибудь свергнуть. Развлечение у них такое, национальное. Хобби. И тут эти клиенты совершенно не лечатся, сколько им чего ни объясняй. Отмороженный на всю голову контингент, ничего не поделаешь. Другие в Америке и Европе в верхние эшелоны власти по нынешним временам просто не попадают. Но — и это хорошая новость, коль скоро наихудший расклад такой и он от нас не зависит: во-первых все остальные, не суть важно, какие именно, лучше, а во-вторых, не имеет смысла дурными мыслями укорачивать собственные годы, сколько бы их ни осталось. Порадуемся хотя бы этому, раз уж больше нечему! О-хэй, братья и сёстры!!!