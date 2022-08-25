Очередной украинский шабаш на Лысой горе

Представитель Турции в ходе очередного украинского шабаша на Лысой горе, под названием «Крымская платформа», которым Киев периодически развлекает человечество, предсказуемо заявил, явно ориентируясь на то, чтобы максимально потрафить организаторам и их начальству, что Турция считает Крым частью Украины и после заключения мирного соглашения с Россией (?!) полуостров непременно должен вернуться в состав «незалежной». Идиоты-журналисты по этому поводу кипешуют и на нервы исходят: “Как?! Значит Турция нам не друг?” — и это явно всерьёз! Как будто между государствами бывает дружба и в мировой истории есть хоть один пример такого невиданного и неслыханного извращения…

Ну, объясняешь им, что не друг, никогда им не была и никогда не будет. И вообще никаких друзей в политике нет и во веки вечные не будет — пускай забудут об этих благоглупостях. Так что нам в этом мире никто не друг, включая все постсоветские республики вместе взятые. Роскошный пример — Украина. Бывшая братская, союзная, советская, социалистическая, а также славянская, православная… и что там было ещё по её поводу напридумано говорунами-затейниками в царскую, советскую и постсоветскую пору? Лучше бы Библию читали — историю про Каина и Авеля. Те вообще братьями были — кому это помешало? Пригрохал Каин братца родненького и ни на секунду не задумался о том, что делает что-то не то. Вот и с Крымом так же.

Отчего же турки так откровенно нам хамят, — спрашивают журналисты?! Ведь мы им и то, и это, и вообще со всей душой? А оттого и хамят, что уверены: они нам больше нужны, чем мы им. Сегодня наше ворьё, олигархи и чиновники, не рискует свои, украденные у страны деньги, на Запад везти — их там заберут. Виллы там больше не строит, дома не покупает и яхты не держит. Везёт, строит, покупает и держит где?! В Турции и в Эмиратах. А завтра будет в Китае и в Аргентине или Бразилии. Ну, так всё, что у них вчера на Западе не забрали, завтра по-новой в той же Турции отберут. Отчего, нет?! Эрдоган не вечен, а любой, кто после него к власти придёт, будет за Америку с Великобританией и против России. Опять же — будет завтра Крым украинским, послезавтра будет и турецким, каким был четверть века назад.

У Украины туркам Крым даже отбирать не придётся — сами сдадут в бессрочную аренду. Или продадут недорого, по остаточной цене. Так чего же туркам его заранее украинским не признать? Что, впрочем, яснее ясного подчёркивает: никакого нашего соглашения с Киевом ни о чём быть не должно в принципе, а тех, кто на это ставку делает и такого рода национальное предательство пытается реализовать, в расход можно и нужно пускать не медля ни минуты, вне зависимости от пола, возраста, чина, звания, национальности и вероисповедания. Проще стране жить будет. Что до Турции — мало ли чего ей от Украины под этот трёп получить нужно? Украине всё равно, её ни сегодня — завтра не будет. А оборонные чертежи и технологии Турции всегда пригодятся. Мало ли что в Киеве с советских времён осталось…

Опять же, что нам мешает в рамках симметричного ответа Эрдогану с его бурной любовью к Зеленскому, сообщить Турции, что Северный Кипр — часть Кипра греческого или даже неотъемлемая часть Греции? И что та вольна для решения этой проблемы в Турцию хоть террористов запускать, хоть её пограничные районы обстреливать. И вообще — Стамбул на самом деле и есть тот самый, ещё императорский Константинополь. Так что, когда и если Афины на него претендовать начнут, Москва это немедленно признает в рамках взаимных с эрдогановской Турцией дипломатических ходов. Пускай Анкара тоже порадуется! Благо, повторим, она нам не друг, не сват, не брат и не закадычный партнёр. Она нам всего лишь сосед и вечный конкурент — отчего и ведёт себя так, как ведёт. И, кстати, спасибо ей за откровенность !