Вечернее, философско-кухонное

Давно автор ничего кулинарного не писал. Настроения не было никакого. То военные действия отвлекают, то стратегическая заумь в голову лезет, привлекая, после того, как её публикуют, внимание комментаторов, среди которых выделяется несусветной ахинеей полусумасшедшая (в лучшем случае) ругачая старуха (судя по стилю из бывших то ли партийных, то ли профсоюзных работников) с манией величия и погонялом «Красный дракон». А когда, бывает, развеет на минуту окружающий морок, настроение чуть улучшится и чувствуешь себя не разваливающимся на ходу, бессильным, толстым, вспыльчивым и оттого ещё более злым обезноженным стариком, а толстяком чуть моложе и бодрее — на уровне всего лишь пожилого человека, вспоминаешь о животных и природе, как таковой.

Никогда не был гурманом, но поесть всегда любил, предпочитая пищу вкусную, обильную и простую, какую готовили дома. Притом, что никаких проблем в том, чтобы прокормить себя и детей, когда мама, а потом и жена были в отъезде или им было по какой-то причине совсем не до того, не испытывал. Мало ли, какие вкусности может изобрести любящий пожрать и не боящийся кухонной плиты мужик, когда его припрёт. Особенно если фантазия у него буйная, всухомятку корочку хлеба глодать он не любит, в холодильнике почти пусто, но не так, что мышь повесилась, а именно ПОЧТИ, и сковородка (вариант: кастрюля) стоит на газовой плите (с электрической автор, как природный москвич, рождённый в 1959-м справляться так и не научился), а вода имеет место быть в кране!

Последние два фактора прогрессивным, толерантным до охренения и, судя по всему, от этого окончательно и охреневшим западным человечеством, как минимум в лице жителей мегаполисов с их супермаркетами и небоскрёбами, часто недооцениваются, а зря. Но мы в России живём, так что магазины — магазинами, рестораны — ресторанами и доставка суши и пиццы — доставкой суши и пиццы (а у нас ещё и осетинские пироги на дом везут, которые бывают вкуснее любой пиццы), а холодильник должен быть полон, в кладовке стоять домашние закрутки на чёрный день, а настоящий мужик должен уметь за пять минут соорудить что-нибудь вкусненькое и горячее к пиву, хоть из топора. Ибо автор принципиальный противник пьянства, даже без употребления крепких напитков, без лёгкой и острой закуски.

Последнее, кто не в курсе, из Булгакова. Хорошая, всё-таки, книга — «Мастер и Маргарита». И фильмы по ней поставили хорошие, о чём одному из тех, кто это сделал, ярчайшему и талантливейшему Владимиру Бортко, автор сумел сказать лично, встретившись с ним как-то на передаче у друга своего, Володи Соловьёва. Ибо обидеть гения всякая тварь норовит, а спасибо ему сказать мало кто удосуживается, и это несправедливо и в корне неправильно. Так вот, насчёт правильной закуски — это оттуда. И вовсе не обязательно это должны быть сосиски в томате, которых (сосисок) в доме вполне может не оказаться даже в морозилке, в виде каменеющего в ожидании своей судьбы брикета в целлофане аще же в обычной пищевой плёнке.

Да что, сосисок! И сарделек дома может не быть. И шпикачек. И близких нашему народу купатов. И даже колбасы, пускай не домашней, украинской, с чесноком и салом, или конской, казахской или татарской, а самой обычной варёной колбасы, которая, брошенная на сковородку и доведенная на малом огне до румянца, напоминающего по цвету ланиты Чубайса, отвечающего на вопросы прокурора насчёт того, куда делся бюджет очередного его проекта, тоже сойдёт, особенно если её залить парой-тройкой яиц и чуть присолить… А вот, нету дома ничего мясного. И куска рыбы жареной тоже нет — чай, мы не англичане и не норвежцы. И, усложним задачу, яиц тоже нет. А есть, скажем, остатки гречки на донышке кастрюльки, кусок чёрствого хлеба, масло, кетчуп и, чтобы без особого садизма, пара ломтиков старого сыра.

Можно, коли охота праздновать не по-детски, добавить к этому луковичку. Небольшую. Ну, или пару зубков чеснока. Можно не добавлять. Лук с чесноком хороши только если потом из дома не выходить и целовать никого не надо. А то фитонциды фитонцидами, а выхлоп образуется однозначно. Будешь здоровый, как осенний лось, но останешься без личной жизни. Оно тебе надо? Так что предположим, что мы их исключили. Не будем мы лук резать тонкими кольцами, а чеснок давить или настругивать, и в маслице раскалённом, шипящем и пузырями идущем на сковородке их пассировать до прозрачно-золотистого колера, не будем. Пускай своего часа ждут. А вот что мы будем делать, так это прогреем сковородку. Не раскалим, а именно прогреем, на умеренном огне.

Гречка не средневековая ведьма нам её дотла сжигать не обязательно и доводить до состояния угольков тоже. Её ещё в желудок закладывать придётся. Так что на подогретую сковородку для начала плещем слегка подсолнечного масла. Можно льняного или хлопкового — и то, и другое полезны и вкусны, да и в продаже появились. Можно даже оливкового, коли оно дома есть и пришла такая дурь его на жарку потратить. Можно немного топлёного, но это уже будет совсем барство, хотя в годы авторского детства его в продаже было много и мама с папой им часто пользовались. И как масло ливанул (немного, не пожар тушим), сковородку чуть покачнуть, чтобы равномерно то масло по всей её поверхности распределилось. А потом сливочного масла туда пару кусочков — хряп! На смешанном готовить много вкуснее — проверено опытом.

Промаслили рабочую поверхность? Шипит масло, греется сковородка? Гречку нашу на него, на масло это, из кастрюльки вываливаем и столовой ложкой ровненько её по сковороде раскладываем, но так, чтоб на борта, где масла нет, ни крупинки не попадало, а то сгорит — отдирать замаешься. Потом режем тонкими, хотя и не до прозрачности, без жлобства, ломтиками сыр. Если он очень чёрствый — на крупной тёрке его, только по-быстрому, и тоже так, чтобы на сухие раскалённые борта не попадал. Не надо хороший продукт зря переводить. Что до кетчупа, его надо на нашу гречневую кашу нанести художественными мазками. Можно по кругу, сделав пару движений. Можно иначе. Узор неважен, главное не переборщить, а то будет слишком томатно.

На сыр кетчуп выдавливать или под сыр, до того, как листиками сырными гречку покрыть, дело вкуса. Автор предпочитает сначала кетчуп, а сыр сверху, но тут у каждого свои причуды. Главное: сыра должно быть столько, чтоб гречку более или менее покрывал — тогда его достаточно. И — крышкой накрыть ненадолго, пока сыр не расплавится. Пара минут, не больше. А потом — лопаточкой, хотя если её нет, можно и той самой столовой ложкой, которой гречку из кастрюльки выскребали, чутка гречку перевернуть от краёв к центру сковороды, чтобы не пригорели самые края, где слой её всегда тоньше. Только так, чтоб сыр на саму сковородку не попал! И, быстро выключив огонь, на заранее подготовленную большую тарелку получившуюся жирную массу горячей крупы, растопленного сыра, кетчупа и шипящего масла вываливать.

Быстро, потому что иначе сыр застынет и длинными нитями тянуться от сковородки до тарелки будет, пачкая всё на своём пути, а это не дело. Что до хлеба (лучше белый), который тут удивительно к месту, масло впитывать: если есть свежий — режем или ломаем (лепёшки тандырные, вкуснее которых в мире нет, надо ломать). Если чёрствый — в гречку его надо прикопать перед тем, как кетчупом и сыром начинать оперировать. Он под крышкой отойдёт, пропарится и размягчится. Ну, а всё прочее, что дома лишнее — одинокая давно сваренная грустно-серая сосиска, пара кусочков сала, нарезанных тонкими ломтиками или ещё что — те же лучок с чесночинкой, коли есть охота и нет свидания с дамой сердца, тоже в гречку отлично пойдёт. Будет ирландское рагу, по Джером Джерому. И с холодным пивом его, родное, пока горячее!

Автор хотел бы особенно подчеркнуть насчёт пива, что он лично не против вина, водки, хорошего джина, хорошего же вискарика или даже, у каждого свои недостатки, коньяка. Просто с гречкой, приготовленной описанным способом, не его это секс, как в таких случаях говаривают прагматичные американцы, умеющие в двух словах объяснить суть любого вопроса. Что до телевизионного обрамления перекуса, предложенного вниманию читателя — лучше от него получать удовольствие без политики и новостей. Спорт, юмор, боевик, да, хоть о природе что-нибудь или о путешествиях. Только не политика и не новости. А то это как селёдку жарить или шампанским помянутую еду запивать — никакого удовольствия, кроме расстройства желудка не будет…