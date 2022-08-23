{ 23 августа 2022 }

Канадская кинотурбина

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Еще недавно мы писали, что уход IMAX из России ничего не значит, ведь оборудование всё равно остается, да и не настолько уж революционные там технологии, чтобы нельзя было повторить своими силами или с помощью вменяемых партнеров.

Но оказалось, что проблема есть, и, судя по всему, она вовсе не в канадцах и технологиях, а в кабинетах, где вжаты в кресла безвольные ждуны, все еще полизывающие испачканный при пинке заморский сапог. Сколько уже сказано об упрямом отказе сервисов и кинотеатров работать по новым правилам, раз старыми подтерлись «партнеры». А теперь выясняется, что и IMAX у нас нельзя использовать без разрешения.

То есть всё оборудование стоит, технических проблем нет, но показать в формате IMAX нельзя даже наши фильмы: «Движение вверх» или «Сталинград» — канадцы запретили, и кто ж мы такие против барина попереть? Будем ждать до конца года, чтобы еще разок спросить тихонечко: так вы точно ушли, али вернетесь? А там, глядишь, даже в суд подадим-осмелимся. Ну а пока — продолжим клянчить денег у государства.

Очень надеемся, что руководители киносетей все-таки найдут сильные решения (как это делают, например, газовики). Хоть для этого, как оказалось, и нужно обладать тестикулами, выходящими за пределы экрана IMAX.

НЕВМИНКУЛЬТ


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