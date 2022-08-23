{ 23 августа 2022 }

«Голливуд» ввел социальный рейтинг

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Публике радостно рассказали, что положительный рейтинг Уилла Смита резко упал (с 39 до 24), и актер, ранее находившийся в компании таких милах, как Том Хэнкс или Дензел Вашингтон, теперь скорее плохой парень, чем хороший (отрицательный рейтинг — 26). Всему виной — пресловутая пощечина Крису Року.

Но на тухлый скандал нам давно наплевать, и здесь крайне важно другое: плавное введение в сознание все того же социального рейтинга, за который из всех медиаорудий поливают Китай. Причем в Китае-то рейтинг опирается на добродетели конфуцианства и социализма, и когда оттуда окончательно вычистят лазейки, позволяющие майнить свой статус, переводя бабушек через дорогу — выглядеть система будет достаточно цельно (конкретно для китайского общества, наше — отдельный разговор).

А вот на Западе — как всегда: все решает мнение толпы, которым так легко манипулировать. Положительный рейтинг жены Уилла Смита, например, обвалился вообще до 6 при отрицательном в 44. За что?!. За то, что больную женщину публично оскорбили на весь мир из-за последствий болезни? Ну отлично. Не забудьте теперь впихнуть к Хэнксу и Дензелу одного шута-нюхача, и можете вводить социальные рейтинги официально — быстрее обвалитесь.

Сколько там баллов не хватает Моргану Фримену и Анджелине Джоли для получения ядерного чемоданчика? Давайте скинемся, чтобы хватило — все равно эти умники первым делом разнесут Техас и Алабаму, ну и максимум Грузии немного достанется, которую спутают с Джорджией.

НЕВМИНКУЛЬТ


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