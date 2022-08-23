Крымская платформа 3

Сегодня Украина провела онлайн-саммит «Крымская платформа» — очередное мероприятие, посвященное фантомным болям Киева по ушедшему домой полуострову. Западные лидеры наперебой говорили о возвращении Украины к былым границам, клеймили Россию, обещали помощь, хвалили за стойкость. Пан голова — Владимир Зеленский — явно опьяненный таким количеством сантиментов, раздухарился и сам: требовал ухода России с ЗАЭС, взывал к ЕСПЧ не допустить трибунала над украинскими захистниками и обещал вернуть Крым любыми средствами.

Все это информационное мракобесие реально напоминало пьянку, где гости подшофе наперебой раздают обещания, которые забудут к утру. Однако за всякой гулянкой неизбежно следует похмелье и вскоре придется осознать реальность. А она такова: Зеленский скорее получит от мертвого осла уши, а не Крым, ведь вернуть его нет никакой возможности; до решений ЕСПЧ, если он соизволит влезть в историю с трибуналом, России дела нет — она не признает его решений; из ЗАЭС Россия не только не уйдет, но и в краткосрочной перспективе переключит станцию на российскую энергосистему. Жестокая реальность, которую Зеленскому стоило бы поскорее признать, пока новые успехи России «на земле» не сделали ее еще более невыносимой для восприятия.