Зеленский ввёл против российского президента санкции

Украинский президент (Зеленский) ввёл против российского президента (Путина)… санкции. Одновременно Киев их ввёл против российского министра иностранных дел, Лаврова, и много против кого ещё из российского начальства. Вопрос на засыпку: можно хотя бы ТЕПЕРЬ закрыть вопрос с не пойми, не разбери зачем проводившимися отечественным руководством переговорами России с Украиной? Точнее, с представителями правящего там режима, которые вели себя максимально нагло, отвязно и всем своим видом демонстрировали, что единственное, о чём они с нашими переговорщиками разговаривать готовы, так это о полной и безоговорочной капитуляции Москвы, репарациях и контрибуциях, а также территориальных уступках, начиная с возвращения им Крыма и сдачи на суд и расправу Донбасса.

Выглядело всё это максимально странно, ставило Россию в абсолютно идиотское положение не только перед внешними наблюдателями, но и перед изумлённым до крайности такого рода извращением самого понятия дипломатии населением страны и порождало большие и до сих пор не развеявшиеся сомнения в том, чего именно начальство на самом деле хочет и куда оно рулит. Причём не у его политических оппонентов, откровенных противников или скептиков из числа обывателей, а даже в самой патриотической общественности, поддерживающей Путина, спецоперацию на Украине и все его прочие шаги, прошлые, настоящие и будущие, направленные на укрепление положения России в мире. Вспоминались то ли ленинское «Шаг вперёд, два шага назад», то ли Хасавюртский «мирный договор», то ли Минские соглашения. Что оптимизма не прибавляло и до сих пор не прибавляет.

Нет, наверное, какие-то соображения за идеей о проведении этих «переговоров» стояли. Только объяснить их никому в стране было невозможно и сейчас невозможно. Если задача — денацификация, причём подобран этот термин был как нельзя более точно, что называется, «в жилу», какие к дьяволу могут быть с нацистами и их руководством переговоры? О чём?! С Гитлером, к примеру, наши, пока воевали, никаких переговоров не вели. Американцы и англичане за нашей спиной вели, ну, так они известно какие были «союзники». Так что при виде того, как с киевскими посланцами во главе с Арахамией в бейсболке эти самые «переговоры» велись, возникало единственное желание: придушить переговорщиков. И их. И наших. А уж после легендарного подхода Мединского после завершения очередного толковища к микрофону в Стамбуле… Но, может быть, хотя бы теперь закончено с извращениями? Очень хотелось бы надеяться.