Немного о новом «Беге»

Невероятно странно и глупо выглядят после того, как начинают всерьёз заниматься политикой многие, вроде бы ещё вчера вполне приличные и явно талантливые люди, с которыми приятно было встречаться и проводить время, их мысли и слова были интересны, а эмоции, которые они пробуждали в поклонниках своего творчества, возвышали и очищали души. Ну, не нравится тебе президент страны, в которой ты живёшь, так не голосуй за него! Не нравится страна и населяющие её люди, которые за него раз за разом голосуют, не давая никаких шансов его соперникам, так и чем те люди виноваты? Ну, другого они мнения, чем персонажи, которые то ли сами себя назначили «лидерами общественного мнения», то ли оно — это самое мнение, их такими сделало, вопреки реальности. Так и переживи это без трагических фраз и отстранённо гордого презрения к «подлой черни», которая оказалась недостойна своих кумиров. Нету желания с ней жить в одной стране, не живи. Езжай, живи в другой — стран на планете много.

Значит кумиры оказались хреновые, раз за ними толпа не пошла, а та её часть, которая было дёрнулась пойти, куда её призывали, быстро охолонула, сообразив, что сбросить власть толпе фриков всё равно не дадут — та отбиваться будет, а долго играть в революционеров, рискуя получить по шее, оказывается, совершенно неинтересно. Или не ко времени их, кумиров, пришлись прозрения и не к месту. Ну, вчера ещё книгу написал, песню спел, картину снял, стихотворение прочитал, и миллионы ка-ак отреагировали, а сегодня — ни фига. Так это, может, они не на творчество твоё так реагировали, а что-то совсем другое их ошпарило и зацепило, а ты просто на раскалённую плиту вовремя словом своим капнул — оно и зашипело? К примеру, автору глубоко до фонаря всё то, чем в своей жизни занимался и занимается Александр Дугин. Но дочку его ВЗРЫВАТЬ?! Да ещё потом этому радоваться? Это уже запредельное скотство. Нельзя так делать. Со всеми из этого вытекающими последствиями.

Террористов этих (и всех остальных таких же, как они) надо найти и прикончить безо всякого к ним снисхождения и без идиотских умствований на тему морали, юриспруденции и того, что они этим убийством хотели сказать миру, а их поклонникам и сторонникам можно и нужно морды бить. Причём самым, что ни на есть простым физическим способом. И ежели они таким поганым образом, как одобрение убийства девочки-журналистки, выражают свою политическую и общечеловеческую позицию, то пощёчина, приличная плюха или меткое попадание в ухо или в глаз, которую они, вне зависимости от возраста, биографии и социального статуса, за это заслуживают, есть не менее чёткое выражение позиции противоположной. А то дуэли сейчас отсутствуют как явление, а интернет позволяет сколько угодно безнаказанно глумиться над окружающиии, чем всякая мразь активно и пользуется. Так что, похоже, пора возвращаться к истокам человеческих отношений. Заслужил? Получи и не жалуйся. А то развелось сволочей…

Что печально, бывшие отечественные «лидеры общественного мнения» (они же ЛОМы), которые на глазах перестают ими быть, не могут пережить этого достойно. Что называется, не Конфуции, не Будды, не горные даосы и не старцы-пустынники. От людей в дикие места молчаливо не уходят, в добровольном изгнании не растворяются и даже отъехав в эмиграцию, исключительно редко делают это достойно и с приличным видом. Им непременно нужно дать интервью, свести с неверными поклонниками и бывшими согражданами счёты и прозрачно намекнуть, что те их недостойны и более совсем-совсем не заботят. И тут, что верно, то верно. Только они их никогда не заботили, просто повода не возникало об этом сказать. В самом деле — не будешь же полному залу, площади или стадиону в лицо говорить: «Вы все козлы». Это только покойной толстухе Новодворской сходило с её «Вы все дураки и не лечитесь, одна я умная, в белом пальто стою, красивая такая». Ну, так к ней как к юродивой и относились. Демшиза, она и есть шиза, хотя бы и сто раз демократическая…

Про что это? Да просто в очередной раз автор по интернету прошёлся и, встретив пару-тройку знакомых фамилий, поинтересовался, что творится в их нынешних Палестинах, в роли которых выступает не только конкретное Государство Израиль, которое согласно «Закону о возвращении» принимает всех, у кого находятся в роду хоть какие-то еврейские корни, но и чёртова куча стран, где у наших бывших ЛОМов есть какое-никакое гнездо. Дача на взморье, квартира в столице или ещё какой шалаш бедного изгнанника, купленный во времена финансового процветания. Чай, не клошары и не белая эмиграция, с трудом добравшаяся, спасая жизни, до Стамбула, Берлина и Парижа. Под мостами не ночуют и запасными аэродромами давно обросли. Что до того, что они ЛОМами были… «Против лома нет приёма, если нет другого лома», — говаривали в детстве автора. По другому поводу, но очень точно! Впрочем, кого, кроме узких специалистов сейчас интересует, что думали, писали и говорили прежние — куда более яркие и талантливые, чем нынешние, эмигранты. Куприных, Набоковых и Буниных среди них нет.