{ 29 апреля 2022 }

Украинский чих

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Чёрт его знает, зачем мы вообще на каждый западный или украинский чих реагируем, но ведь реагируем же! Каждая мелкая, средняя или крупная гадость, которая в наш адрес высказывается или делается англичанами, американцами, чехами, французами, поляками, турками и вообще кем угодно, нами ловится на слух, обсуждается, осуждается и клеймится последними словами по всем информационным каналам. Отповеди им всем читаем до того правильные, что если бы хоть кто-нибудь в мире, кроме нас самих, этой темой интересовался, навеки репутацию бы сукиным сынам испортили. А так — чисто в воздух палим, из пушек по таким мелким воробьям…

Особенно наши бойцы и командиры рубят в украинском агитпропе и политической гопе, которая этой страной распоряжается. Кто с кем и против кого. У кого какие счета, где именно и сколько на них денег. Кто в какой стране чем владеет по части недвижимости и прочих активов. Что вчера, позавчера, год назад и пять-десять лет назад говорил или делал Пинчук, Аваков, Порошенко, Зеленский, Коломойский, Кучма, Турчинов, Кравчук, Тимошенко, Ющенко и всякая шваль, типа Арестовича. Как они против нас борются и чьи заказы выполняют. Какие именно приказы кому отдают. Сколько воруют, на чём воруют и в какую синагогу или церковь ходят, грехи отмаливать. Всё знаем, всё засвечиваем, толку ноль.

Интересно, как могли бы развиваться события на фронтах ведущейся против нашей страны войны — информационной, финансово-экономической, идеологической, диверсионной, да и обычной, которая сейчас идёт на Украине, а может начаться где угодно по периметру наших бесконечных границ, если бы мы её на самом деле ВЕЛИ? Не только армия и донбасские ополченцы, а и все те ведомства и учреждения, которые вести её могут и, по идее, должны? Если бы за каждое враждебное действие в отношении России их организаторам прилетало, вплоть до летального исхода, и они бы знали, что это неизбежно? Может, они бы тогда и вели себя совершенно иначе?

Евгений Сатановский


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