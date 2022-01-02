В очередной раз Анна Попова президенту про новый штамм коронавируса рассказала

Подумалось тут ненароком… В очередной раз в новостях по телику Анна Попова президенту про новый штамм коронавируса рассказывала. Про то, что избежать его проникновения в страну не удастся, потому, что ездят люди, перемещаются по планете. И что будет он распространяться, потому что они, люди наши, стало быть, между собой общаются. И что это, в целом, нормально, если, конечно, система нашей медицины, отмодернизированная её приватизаторами до полной оптимизации, выдержит и не квакнется. Ну, и про вакцины — как они с той заразой справляются. Усталым таким голосом докладывала, спокойно и даже несколько флегматично, как всегда и делает. Хотя бы голос у неё не дрожит и не вибрирует, как у Голиковой, которая на аудиторию такое впечатление производит, как будто она всё время в дикой панике и вот-вот сорвётся.

Так вот, вспомнилось, что и впрямь общаются люди. Встречаются, учатся, работают, ходят в магазины, выпивают, разговаривают, иногда даже целуются. Да что там! Некоторые даже спят друг с другом. Против природы не попрёшь. Ну и, знамо дело, заражаются и болеют. Вакцинируй их, не вакцинируй… Хоть по два раза, хоть по три, хоть вообще каждый год. И тут нипочём не поймёшь, надо оно или на самом деле не надо, а это просто бизнес — причём очень большой бизнес для тех, кто на этом деньгу зашибает. А нагнетают они страху просто для создания атмосферы, как в хорошей рекламной кампании и положено. Что называется, в меру сил, способностей и талантов, сколько им этого добра Б-г дал, соответствуют выбранной теме. Как у нас с начальством вечно и бывает. Хоть в царские времена, хоть в советские, хоть в нынешние, самые лучшие и счастливые из тех, что только были и будут в нашей истории.

Одно им во всём, что ими к реализации принято, мешает: народ. Такой вязкий попался… Не повезло им с народом, одним словом, хоть тресни. Перемещается и общается. С другими заразами ведь как? К примеру, птичий грипп. Птицу перебили, тушки сожгли — нет гриппа. Свиной грипп или та же африканская чума свиней. Свиней перебили, туши на утилизацию отправили, нет чумы. Ни африканской, ни какой либо ещё. Ящур у коров. Перебили тех коров, закопали в скотомогильник, знак поставили, на картах отметили, чтобы не раскапывали, и всё. Нет больше того ящура. Так может и здесь нужно пандемию гасить аналогичным, давно во всём мире и в нашей стране тоже отработанным способом? Причморить население, утилизовать его с помощью моргов, крематориев и погостов, и не будет проблем? Ни у медицины. Ни у начальства. А то так мы его напрягаем, даже неудобно становится…