{ 12 июня 2021 }

Внутренний туризм в условиях коронавируса

Рубрики: [Telegram]  [Туризм]  
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Как себя чувствует внутренний туризм в условиях коронавируса, когда границы закрыты и, казалось бы, только его и развивать, благо народ привык ездить на отдых и многие были бы готовы не сидеть сиднями по дачам — тем более, они далеко не у всех есть? Ну, что сказать? Есть плюсы. Есть минусы. Есть смесь того и другого. Скажем, природа потрясающая, а инфраструктура никакая, включая дороги, отели, питание и сервис. Или местное население смотрит на туристов с плохо скрываемой неприязнью, как на югах наших часто и бывает, ещё с советских времён. Припёрлись тут, да ещё на своих машинах, так живите, где селят, и жрите, что дадут.

С гостеприимством у нас, если речь не идёт о друзьях и любимых родственниках, и то не всех, действительно хреновато. А уж там, где туризм сезонный… И тут жители Крыма и Краснодарского края буквально, как говорят на Ближнем Востоке, «стреляют сами себе в ногу». Нет, богатый и очень богатый турист себе сервис обеспечит где угодно, хоть в Африке, хоть в Сибири, хоть на Камчатке. На то он и богатый. Но основные-то деньги в туризме даёт турист среднезажиточный, а то и вовсе небогатый, который считать умеет и особыми капиталами не располагает. На него ориентироваться надо, иначе он так и будет в Турцию и Египет деньги каждый год увозить — причём миллиардами. Курочка по зёрнышку клюёт, вот они нас год за годом и ощипывают. А по соотношению цена-качества мы с ними ни в какое сравнение идти не можем.

Понятно, что есть целые направления, где с советских времён полный провал. Тот же речной туристический флот. Что-то теплится со старых времён, что-то новое построено, но с учётом масштабов российских рек и озёр — капля в море. Сравнить с Дунаем, Рейном или Миссисипи и горько плакать. Опять же, реки и озёра, расположенные рядом с городами или в пределах городской черты. Кто сможет объяснить, почему в советский период было зарегистрировано и эксплуатировалось несколько десятков тысяч обустроенных городских пляжей, а сейчас их число… Но не будем о грустном. Нет, частный бизнес — это замечательно. Но почему у венгров на Балатоне вся нужная для отдыха любого типа инфраструктура есть, а у нас с этим так кисло, как будто главная задача чиновников, всё украсть и чтобы их не трогали?

Опять же, моря наши: и не только Черное, Азовское, Каспийское и Балтика, но и северные, и те, что на Дальнем Востоке (там всё только начинается). Как справиться с потоком туристов, внезапно пошедших на север и как сохранить пляжи Приморья от разорения китайскими туристами, которые пока что плюют на любые запреты и ведут себя, как хунхузы, притом, что толку от них для экономики никакого — разве что для бюрократической статистики хороши, отчёты наверх писать? Там и безопасность, в приморских городах не менее важная, чем на Северном Кавказе, и те же отели, и вопросы пищевой безопасности, и медицина, и дороги… Турист пошёл опытный, впарить ему, что есть, и пусть спасибо скажет, больше не прокатит. Что частного сектора, больше всего касается, а меняется он так туго…

Ну, и если уж вспоминать Северный Кавказ… По природе это круче любых Альп и Пиреней. По древностям — не хуже. Чечня и Ингушетия по этой части заткнут за пояс любую Тоскану, а Дагестан — весь Аравийский полуостров, кроме Южного Йемена, куда нормальные люди сейчас не ездят. Что до еды — роскошная кухня, на порядок вкуснее того, что есть в Тироле или Швейцарии. И что? А, ничего. Хотя сидят в буквальном слове на золоте. И тут можно только незлым тихим словом помянуть все те деньги, которые были ухлопаны на программу «Курорты Северного Кавказа» и по нашей исконной традиции распилены между центром и местным начальством, от шедрот которого, впрочем, населению тоже чуть-чуть перепало. Но это наша страна, такая, как есть. Другой не будет. С ней и работать!

Евгений Сатановский


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