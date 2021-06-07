Хроники коронавируса

- Туристы из России смогут въезжать в Черногорию без ПЦР-тестирования на коронавирус, виза им также не требуется. Об этом заявил министр экономического развития Черногории Яков Милатович;
- Также он рассказал, что Черногория в ближайшие дни получит 40 тысяч доз «Спутника V»;
- В Израиле с 15 июня разрешат не носить маски во всех помещениях, кроме школ. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн;
- Евросоюз сможет адаптировать используемые им вакцины в случае возникновения новых штаммов коронавируса. Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон;
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти Китая должны быть более прозрачны в деле выяснения обстоятельств распространения нового коронавируса по всему миру.
«Мы должны разобраться в том, что произошло. Существует ответственность, но, с моей точки зрения, самое главное и самое важное, почему мы должны разобраться в этом, – только так мы сможем предотвратить следующую пандемию или, по крайней мере, сделать более эффективной работу по смягчению [ее последствий]. Но правительство [Китая] не сделало этого в первые дни и до сих пор не делает. Оно не обеспечило нам прозрачность. Нам, международному сообществу, нужен доступ для инспекторов и экспертов, обмен информацией в режиме реального времени, все это должно произойти. Это в значительной степени отвечает интересам и Китая, потому что он тоже пострадал от этой пандемии. Вероятно, он также заинтересован, особенно если он претендует на роль ответственного международного игрока, сделать все возможное, чтобы предоставить всю имеющуюся у него информацию, чтобы мы могли, надеюсь, предотвратить повторение этого», – сказал госсекретарь.