Хроники коронавируса

Эпидемия коронавируса продолжает вносить коррективы в культурную жизнь. Стало известно об отмене еще десятков мероприятий в сфере шоу-бизнеса по всему миру. Объявлено об отмене ежегодной церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла, которая должна была состояться 2 мая. В [Читать...]

Обнаружился ещё один «опасный симптом коронавируса» — из-за глобальности экономики и пандемии России гораздо чаще чем хотелось бы приходится вступать в информационное взаимодействие с ненавистными вражьими голосами и международными институтами. И это не отравление Навального, где можно пока [Читать...]

Макс Лэндис, написавший сценарий супергеройского хита «Хроника», рассказал в своем твиттере, почему сценарий сиквела был отклонен продюсерами студии Fox. Продолжение фильма, вышедшего 2 февраля 2012 г., получило название «Мученица», и оно стало значительно мрачнее первой ленты, сообщил сценарист. [Читать...]

Вчера журналисты пристали с вопросом по поводу коронавируса — что делать? Как будто не знают, что это один из самых часто задаваемых вопросов в России. Ну, разве что «кто виноват?» может составить ему конкуренцию. Так как по второму [Читать...]