День России… Праздник?

День России… Декларация о государственном суверенитете РСФСР 1990 года, с которой всё и началось. Праздник? Наверное. А чей? Не случайно нас с ним госсекретарь США поздравил. Для Америки — счастливый день, соперничающая супердержава начала разваливаться и в итоге от неё едва половина осталась, в пределах которой мы сейчас и живём. Для Ельцина это был, разумеется, праздник. Он в итоге, благодаря тому, что в этот день произошло, к власти пришёл. Полстраны потерял, предал все идеалы и сдал все достижения, но к власти-то пришёл! Для нынешних, тем более праздник. Если б не Ельцин, их бы у власти близко не было. А так и сами в шоколаде, и все их потомки на поколения вперёд при собственности и деньгах. И каких деньгах!

Ну — эти все, ладно. Им есть, что праздновать. А всем остальным, что? Не праздник, а какой-то день самоубийцы. Или день национального мазохизма. Нет, для тех, кто искренне считал, что лучше бы страны, в которой он родился и вырос, не было — да. Тем, кто почему-то полагал, что вот, останется РСФСР безо всех остальных республик и станет русским хорошо, как никогда раньше не бывало, тоже за счастье. Остались одни. Правда, за пределами страны сколько осталось русских и какая их ждала и всё ещё ждёт судьба? Не говоря уже о том, что с точки зрения соотношения русского и нерусского в стране особо ничего не изменилось. Сплошные национальные автономии, на что все, кто её пытается извне развалить, и рассчитывают. Не исключено, кстати, что не зря. Увидим ещё.

Те, кто сильно повёрнут на воскрешении роли православия, как стержня нации и страны (отродясь оно им не было, но у каждого свои мифы), тоже радовались. Как же, «идол коммунизма повержен», как сильно пьющий Борис Николаевич, со свойственной ему громогласной страстностью Конгрессу США и доложил. Интересно, что они сейчас по этому поводу скажут, после раскола православия и всего того, что произошло с РПЦ на Украине? Пошли ведь поперёк всего, что в стране происходило за сотни лет, когда она прирастала народами и территориями. Предали память всех тех, кто её защищал, строил и гибнул за неё, отдав в руки мутнейших, ничего из себя не представляющих персонажей. День России… Скорее, День начала конца России. Государственный праздник!