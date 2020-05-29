Зарубежный туризм

Мишустин сказал, что рановато говорить о зарубежном туризме.

Это сразу перевели так: границы закрывают, вновь у нас опустили железный занавес. Ни тебе чаю в Лондоне попить, ни круассан в Париже съесть. Безобразие!

Что характерно: чаю в Лондоне попить теперь не дают тем самым людям, которые вот только что умирали от голода, потому что у них кончились деньги. На Лондон, видимо, отложено отдельно, это НЗ, это святое и тратить на обычный чай нельзя.

Перестаю понимать борьбу против карантина. Потому что карантин есть только на бумаге. Муж ходит на работу и докладывает. Маска на человеке сейчас безошибочно определяет в нем курьера. Курьеры в масках. Остальные свободные граждане намордников тут у нас в околотке не носят — даже на подбородках. Дети гуляют стайками, старички беседуют у подъездов — все без средств защиты. Полиции никакой нет, никого в цугундер не тащат. Может, где-нибудь на центральных улицах и площадях вся борьба происходит? Но тут у нас идет обычная жизнь. «Как будто и нет никакой войны» (с)

Возникает поэтому диссонанс: кому там продлили самоизоляцию? Что происходит? Для кого эти циркуляры? Для кого эта борьба против циркуляров?

Тем временем люди продолжают умирать — но при этом они как-то совсем превратились в статистику. Безобидные циферки. По Москве семьдесят человек каждый день — это, вроде, совсем ни о чем. Помирают те, кому на роду так написано — доктор Мясников сказал.

Или, как говорят в программе «Время покажет»: уйдем от эмоций. В этом конкретном вопросе. Ну а чего? Но только в этом вопросе. Во всех остальных вопросах без эмоций эта программа (как и все остальные аналогичные) смысла вообще не имеет.