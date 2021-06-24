Индийский штамм коронавируса наступает на Россию, особенно на Москву и Подмосковье. То было почти хорошо, доклады президенту были уверенные-уверенные, да под камеру, да на телевизор. И вдруг — всё, как всегда. Облом, точь в точь по Черномырдину. Начальство: у-у-у!!! Прививка шнель, делайт всем, кто не привит — на работу не ходить, ресторан не сидеть, маска носить… Ну, и так далее. Даже сдуру высокие чины про ревакцинацию заговорили и про непременную дискриминацию тех, кто не вакцинирован. Терминов не выбирают, чешут как заговорённые всё, что думают и, судя по всему, говорят там у себя, наверху, в эмпиреях.

Тоже понятно. Как ещё должны баре с чернью разговаривать? Только командными голосами, да построже, чтобы холопы место своё знали и орднунг соблюдали. Хотя, кабы реально представляли себе новые дворяне наши уровень любви народной и доверия к себе, так фильтровали бы базар. И сильно. Давно их на вилы не надевали, раздражённые всем, что они делают и чего не делают плебеи. И так уже с морд их лиц, которые непрерывно на экране светятся, да с голосов, сильно в себе уверенных, с души воротит. Так ещё и моду взяли, поучать, да в хамской манере покрикивать. Нехорошо, однако, может получиться. Совсем нехорошо. Тем более, нервы у всех и так на пределе. Зачем же так нарываться?

При советской власти, всё-таки, много умнее с населением работали. С подходом. Куда жёстче в реальной жизни, но так, что народ своим вождям верил. Зря, конечно, но тут уж, как водится. На то они и вожди. А вот с нынешними не пройдёт этот карамболь. Больно уж они демонстративно богаты. Причём, явно ни за какие заслуги, и не по чину и не по наследству, а просто вовремя на глаза высшему начальству попались, пришлись ко двору и уже после развернулись. И то ли берега потеряли, то ли совсем никогда их не чуяли… Тоже понятно. Одному плитка, да бордюры милей белого света, притом, что и медицину, и образование в столице при нём загробили. Да и другие не лучше.

Кто на космосе, к нему никакого отношения не имея, его разбарахоливает и гробит. Кто на банках или газе. Кто при Первом, окончательно охренев от близости к телу, такое несёт, как будто задался целью электорат против власти настроить и окончательно убедить, что, как в Библии всё три тысячи лет назад было, так и сейчас у нас будет. Не непутёвый сын царя Соломона, явно, не дорос, но тон примерно такой же. Что сказали своему молодому владыке древние евреи — вожди племён, воины и прочие, имевшие по тем временам право голоса? «Нет нам доли в доме Давидовом. По шатрам своим, Израиль». На чём надолго древнее царство и пресеклось. Так что, учились бы вожди наши и их глашатаи с народом разговаривать, пока у них время есть. Да что толку им объяснять…