Аналитические способности западного истеблишмента радуют. Так, американцы пришли к выводу, что сотрудничество, в том числе в военной и военно-технической области Китая и России не даёт им никаких преимуществ, поскольку у Америки альянсов по всему миру много и стран в этих альянсах — завались. Очень на бумаге внушительно вся эта армада смотрится. Любимое американское развлечение — коллекционировать «союзников». Те, правда, не горят особым желанием отправляться на свалку истории из-за фанаберии очередного американского идиота — неважно, генерал это, конгрессмен или сам президент Соединённых Штатов, да и Америка никого из них в трудный час защищать не будет, но зато их очень-очень много. Охренеть, какая логика.

Тот простой, как железнодорожная шпала факт, что двадцать восемь, сто двадцать восемь или две тысячи сто двадцать восемь хомяков и морских свинок неадекватны по совокупному боевому потенциалу даже одному средних размеров слону, и уж точно двум слонам — очень крупным и не самым доброжелательно настроенным, по отношению к их общему противнику, которым в случае России и Китая выступают Соединённые Штаты, от внимания американских «экспертов» ускользает. Как и то, какая дикая обуза для Пентагона — координация всех американских коалиций, до какой степени быстро они рассыпаются в любой реальной войне и как сковывают по рукам и ногам любую внятную операцию, которую Америке приходится проводить с использованием этих самых своих союзников.

По-русски это называется: «лучше меньше, да лучше», но для американских СМИ, публики, политиков и экспертного сообщества это не доходит, несмотря на гигантский опыт того, как все их коалиции беспомощны и бестолковы, когда противник всерьёз настроен их военных убивать, как было в том же Афганистане. Вон, Николай Васильевич Злобин, уж на что, вроде бы, умный человек, но постоянно у Соловьева про многочисленных союзников Америки и её альянсы напоминает. Ну, чем бы дитя не тешилось… Что им в самом деле теперь, Арденны вспоминать? Корею? Вьетнам? Ирак с Афганистаном? Или Югославию и Ливию, где с американцами и их союзниками никто не воевал? Так что пускай пока радуются тому, что у них есть. Альянсов у них много… Полные идиоты!