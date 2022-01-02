Введен запрет на вылов в России косаток

Ввёл-таки президент под Новый год запрет на вылов в России косаток, дельфинов и морских свиней, о чём его многие защитники природы просили. Так что, есть шанс, что будущие поколения жителей нашей страны смогут увидеть этих умнейших и красивейших животных в дикой природе, и их не постигнет судьба стеллеровых коров, которых за несколько десятилетий выбили в российских водах подчистую. Не так уж сложно, кстати, себе это представить, с учётом современных средств вылова. По недавней истории с «китовой тюрьмой», где держали десятки белух, детёнышей косаток и моржат, понятно, к чему это могло привести. Тоже, кстати, только после личного вмешательства президента удалось их вывоз в Китай остановить и заставить выпустить в родных водах. А ведь большие деньги стояли на кону. Несколько десятков миллионов долларов.

Нет, там, конечно, и прокуратура местная проявила редкостное упорство, и экологи в кои-то веки сработали, как надо, и скандал на международном уровне возник — известные люди в эту историю вмешались и начали за зверей просить, да и организатор всей этой карусели, видимо потеряв ощущение реальности от собственной крутизны, борзоты и авторитетности, и перестав видеть края, в крайне грубой форме под запись отказался распоряжение президента выполнять, так что поставить местную мафию на место было не только логично, но и просто из соображений соблюдения табели о рангах необходимо. Но в итоге именно и только вмешательство Путина привело эту безобразную историю к счастливому концу. А теперь, хочется надеяться, и историй таких больше не будет. Разве что, совсем уже в подпольном режиме.

При этом ловить морских млекопитающих трудно и дорого, так что вся эта игра не будет столь выгодной и развлекаться настолько приметным образом наши бандиты от бизнеса и бизнесмены от организованной преступности вряд ли станут. Косатка зверь здоровенный, её в карман не положишь и от чужих глаз не утаишь. Да и белухи не менее приметны. И, что радует, более мелкие китообразные тоже президентом в указе учтены и вылов их отныне у нас запрещён. А то, с одной стороны у России Япония, где китовое мясо едят, с другой Норвегия, где тоже без него никак обоитись не могут. Хоть у нас теперь за покушение на вылов китообразных начнут шугать. Ну, а если на местах не сразу начнут, исходя из жадности, тупости и привычке к коррупционным схемам, так центр подправит. Чиновников и бандитов у нас всяко больше, чем китов и дельфинов — их точно не жалко. Ну и спасибо Путину! Хороший он сделал подарок под Новый год!