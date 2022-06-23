В Болгарии парламент проголосовал за вотум недоверия правительству

Скорее всего будет отставка и новые выборы с последующим формированием кабинета министров, хотя — я не особо хорошо знаю, как устроена политическая система Болгарии

Да в данном случае — это и не важно. Важно то, что это — первый звоночек о тех процессах, которые вскоре начнутся в очень многих странах Евросоюза. Потому что причина нынешнего политического кризиса в Болгарии до предела проста — экономика. При том, что уровень жизни в Болгарии и так далёк до идеала и это — одна из самых бедных стран Евросоюза — ситуация стала ещё хуже и продолжает прогрессировать в этом направлении.

Экономические проблемы — следствие антироссийских санкций. Люди недовольны разрывом отношений с Газпромом, что грозит Болгарии потерей российского газа, или же закупкой его же у соседей, но уже по другим, более высоким ценам. Несмотря на то, что Болгария страна южная — зимой там холодно, особенно в горных районах и остаться без топлива будет огромной проблемой.

По другим экономическим показателям Болгария тоже несёт существенные потери. Проблемы те же, что и везде — инфляция, банкротства фирм. Когда-то Болгария почти полностью обеспечивала себя продуктами питания, но вступление в Евросоюз положило конец это «порочной» практике. И теперь то, что в СССР называли болгарским перцем — Болгария закупает во Франции, или Испании…