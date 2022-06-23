{ 23 июня 2022 }

В Болгарии парламент проголосовал за вотум недоверия правительству

Рубрики: [Telegram]  

Скорее всего будет отставка и новые выборы с последующим формированием кабинета министров, хотя — я не особо хорошо знаю, как устроена политическая система Болгарии

Да в данном случае — это и не важно. Важно то, что это — первый звоночек о тех процессах, которые вскоре начнутся в очень многих странах Евросоюза. Потому что причина нынешнего политического кризиса в Болгарии до предела проста — экономика. При том, что уровень жизни в Болгарии и так далёк до идеала и это — одна из самых бедных стран Евросоюза — ситуация стала ещё хуже и продолжает прогрессировать в этом направлении.

Экономические проблемы — следствие антироссийских санкций. Люди недовольны разрывом отношений с Газпромом, что грозит Болгарии потерей российского газа, или же закупкой его же у соседей, но уже по другим, более высоким ценам. Несмотря на то, что Болгария страна южная — зимой там холодно, особенно в горных районах и остаться без топлива будет огромной проблемой.

По другим экономическим показателям Болгария тоже несёт существенные потери. Проблемы те же, что и везде — инфляция, банкротства фирм. Когда-то Болгария почти полностью обеспечивала себя продуктами питания, но вступление в Евросоюз положило конец это «порочной» практике. И теперь то, что в СССР называли болгарским перцем — Болгария закупает во Франции, или Испании…

Голос Мордора


Похожие посты:


  1. В Болгарии объявлен вотум недоверия правительству

    2. В Болгарии объявлен вотум недоверия правительству

    Успешно состоявшийся в Болгарии вотум недоверия правительству — пробный шар того политического вала, что накроет Европу осенью-зимой: болгар экономические проблемы уже довели до тяжелейшего парламентского кризиса. Кто виноват? Русские, конечно. Ушедший в отставку премьер Болгарии Кирил Петков так [Читать...]


  2. Вы выступаете “за” или “против” вотума недоверия правительству?

    3. Вы выступаете “за” или “против” вотума недоверия правительству?

    ВОПРОСЫ НЕДЕЛИ: 1. Вы выступаете “за” или “против” вотума недоверия правительству? 2. Какие Вы видите пути развития ситуации противостояния Госдумы и правительства? Мартин ШАККУМ президент Фонда “Реформа” 1. Я выступаю за недоверие правительству. Вотум недоверия – это вполне [Читать...]


  3. Действия Думы по вынесению “вотума недоверия” Правительству

    4. Действия Думы по вынесению “вотума недоверия” Правительству

    1. Как вы оцениваете действия Думы по вынесению “вотума недоверия” Правительству? 2. Как вы оцениваете ответные действия Черномырдина, поставившего вопрос о голосовании “доверия Правительству”? МАРТИН ШАККУМ, Вице-президент, Генеральный директор Фонда “Реформа” 1. 8 2. 0 ВАСИЛИЙ ЛИПИЦКИЙ, депутат [Читать...]


  4. Литовский парламент записал Россию в «государства-террористы»

    5. Литовский парламент записал Россию в «государства-террористы»

    Литовский парламент записал Россию в «государства-террористы» из-за спецоперации на Украине. В резолюции действия России называют геноцидом и призывают создать международный трибунал, который будет вправе арестовать даже обладающих иммунитетом высших государственных лиц России. Украинский кризис стал настоящим подарком для [Читать...]


  5. Проголосовал

    6. Проголосовал

    Сходил проголосовал. За Путина. Совершил сей поступок находясь в относительно здравом уме и сравнительно светлой памяти. Впрочем, память во многом и определила выбор – историческая память вкупе с незамысловатым историческим же анализом. Проголосовал за Путина совсем не потому, [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»