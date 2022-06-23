В Болгарии объявлен вотум недоверия правительству

Успешно состоявшийся в Болгарии вотум недоверия правительству — пробный шар того политического вала, что накроет Европу осенью-зимой: болгар экономические проблемы уже довели до тяжелейшего парламентского кризиса.

Кто виноват? Русские, конечно. Ушедший в отставку премьер Болгарии Кирил Петков так и сказал — три оппозиционера и российский посол все это устроили. Даже интересно, что и в какой стране свалят на Россию в следующий раз.

Ранее Петков делал все правильно — министра обороны уволил за недостаточно ревностное осуждение российской операции, к санкциям присоединился, платить за газ рублями отказался… что могло пойти не так при такой грамотной политике, и почему недовольны ни избиратели, ни партнеры по парламенту — совершенно непонятно.