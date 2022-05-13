{ 13 мая 2022 }

Литовский парламент записал Россию в «государства-террористы»

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Литовский парламент записал Россию в «государства-террористы» из-за спецоперации на Украине. В резолюции действия России называют геноцидом и призывают создать международный трибунал, который будет вправе арестовать даже обладающих иммунитетом высших государственных лиц России.

Украинский кризис стал настоящим подарком для политических элит прибалтийских карликов, ведь еще никогда их искренняя русофобия не была так востребована. И в этот раз они решили взять на себя роль застрельщика, предлагая миру заведомо неприемлемую инициативу — под надуманным предлогом объявить охоту на лидера крупнейшей державы мира, обладающей огромным ядерным арсеналом. Искренне сомневаемся, что кто-то кроме прибалтийских лимитрофов в силах поддержать этот призыв — НАТО и Запад мечтает о поражении и ослаблении России, но никак не о начале Третьей мировой войны.

Что же касается самой Литвы, то мы с нетерпением ждем экономического суицида этого странного государства. Торговать с Россией, которую ты называешь террористом, как нам кажется, невозможно. А значит, пора добить свою портовую отрасль, избавившись от оставшихся российских грузов. А также избавиться от террористического электричества из России, поставки которого в марте выросли вдвое по сравнению с январем. Думаем, что наши власти не оставят потуги соседей без ответа и помогут им как можно скорее перейти на политически индифферентные кизяки.

Мейстер


Похожие посты:


  1. Военная доктрина Союзного государства

    2. Военная доктрина Союзного государства

    Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет и 28 программ, согласовали основы миграционной политики и военной доктрины Союзного государства… Ну, не прошло и 22 лет, как что-то в деле его реального создания сдвинулось с мёртвой точки. Правда, за это [Читать...]


  2. День Союзного государства прошел в Витебске

    3. День Союзного государства прошел в Витебске

    Встреча главы Союзного государства Григория Рапоты с журналистами состоялась в пресс-центре XXII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».  Событие это было приурочено к празднику – Дню Союзного государства, проходящему ежегодно в рамках фестиваля. Задавали главе Союзного государства и [Читать...]


  3. Стирание нации и государства

    4. Стирание нации и государства

    Сейчас этого уже никто не помнит — так, мелкая историческая деталь, — но на Олимпиадах 1992 года не было уже сборной Советского Союза, но не было ещё и сборной России. Вместо них выступала так называемая «Объединённая Команда» — [Читать...]


  4. ОБ ОРГАНИЧЕСКОМ ПОНИМАНИИ ГОСУДАРСТВА И ДЕМОКРАТИИ

    5. ОБ ОРГАНИЧЕСКОМ ПОНИМАНИИ ГОСУДАРСТВА И ДЕМОКРАТИИ

    Тот, кто хочет верно понять сущность государства, политики и демократии, – должен с самого начала отказаться от искусственных выдумок и должны доктрин. Так, напр., это есть вздорная выдумка, будто все люди «разумны», «доброприродны» и «лояльны»; жизнь свидетельствует об [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»