Литовский парламент записал Россию в «государства-террористы» из-за спецоперации на Украине. В резолюции действия России называют геноцидом и призывают создать международный трибунал, который будет вправе арестовать даже обладающих иммунитетом высших государственных лиц России.

Украинский кризис стал настоящим подарком для политических элит прибалтийских карликов, ведь еще никогда их искренняя русофобия не была так востребована. И в этот раз они решили взять на себя роль застрельщика, предлагая миру заведомо неприемлемую инициативу — под надуманным предлогом объявить охоту на лидера крупнейшей державы мира, обладающей огромным ядерным арсеналом. Искренне сомневаемся, что кто-то кроме прибалтийских лимитрофов в силах поддержать этот призыв — НАТО и Запад мечтает о поражении и ослаблении России, но никак не о начале Третьей мировой войны.

Что же касается самой Литвы, то мы с нетерпением ждем экономического суицида этого странного государства. Торговать с Россией, которую ты называешь террористом, как нам кажется, невозможно. А значит, пора добить свою портовую отрасль, избавившись от оставшихся российских грузов. А также избавиться от террористического электричества из России, поставки которого в марте выросли вдвое по сравнению с январем. Думаем, что наши власти не оставят потуги соседей без ответа и помогут им как можно скорее перейти на политически индифферентные кизяки.