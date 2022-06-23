{ 23 июня 2022 }

Кадетам начали преподавать критическую расовую теорию

Рубрики: [Telegram]  

Вест-Пойнт — лучшее военное учебное заведения в мире. А теперь станет ещё лучше, ещё прогрессивней.

FOX сообщает, что в училище кадетам начали преподавать критическую расовую теорию, по которой белые должны чувствовать свою вину перед темнокожими, а также — квир-теорию, что особенно важно. Кадеты изучают инклюзивный гендерный язык и другие чудеса сексуального прогресса, которые недоступны курсантам военных училищ в других, не столь передовых странах.

Надеюсь, что практические занятия тоже будут.

А насчёт вины белых перед темнокожими — представьте какое-нибудь очередное вторжение армии США в некую африканскую страну, с целью установления демократии над нефтью и другими важными природными ресурсами. Будут ли солдаты США извиняться перед чернокожими солдатами этой страны за века унижений на расовой почве?

Голос Мордора


Похожие посты:


  1. В Броварах начали демонтаж памятников героям Великой Отечественной войны

    2. В Броварах начали демонтаж памятников героям Великой Отечественной войны

    В Броварах, под Киевом, начали демонтаж памятников героям Великой Отечественной войны и Советской Армии. Снести собираются Мемориал в честь 30-летия освобождения г. Бровары от фашистских захватчиков, который находится в парке «Победа». Но такое — уже привычные новости из [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»