Вест-Пойнт — лучшее военное учебное заведения в мире. А теперь станет ещё лучше, ещё прогрессивней.

FOX сообщает, что в училище кадетам начали преподавать критическую расовую теорию, по которой белые должны чувствовать свою вину перед темнокожими, а также — квир-теорию, что особенно важно. Кадеты изучают инклюзивный гендерный язык и другие чудеса сексуального прогресса, которые недоступны курсантам военных училищ в других, не столь передовых странах.

Надеюсь, что практические занятия тоже будут.

А насчёт вины белых перед темнокожими — представьте какое-нибудь очередное вторжение армии США в некую африканскую страну, с целью установления демократии над нефтью и другими важными природными ресурсами. Будут ли солдаты США извиняться перед чернокожими солдатами этой страны за века унижений на расовой почве?