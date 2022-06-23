Украина ОБЕЩАЛА не использовать дальнобойное вооружение для ударов по территории России

Министр обороны Германии заявила, что Украина ОБЕЩАЛА не использовать предоставляемое ей ФРГ дальнобойное вооружение для ударов по территории России. Интересно, ей это ВСЯ Украина обещала? Или кто-то конкретный? И кто именно? Нет, упаси Г-дь не для того, чтобы ему потом, когда эти удары будут нанесены, какие-то претензии предъявлять, но просто так, для сведения. Надо же понимать, до какой степени немецкие министры обороны ничего в этой жизни не понимают! Нам, в конце-концов, с этой страной (Германией) рядом ещё жить и жить, если она, конечно останется на карте, когда над Европой дым боёв, идущих сегодня пока ещё только на Украине, рассеется. И это не фигура речи, а самое, что ни есть трезвое понимание того, что происходит и в чём Германия опять принимает самое деятельное участие, начиняя Украину, как делают и другие страны НАТО, современными вооружениями.

Нет, понятно, что регулярные части бундесвера туда, судя по всему, пока воевать против нас не идут. В Прибалтику их, вроде как, собираются передислоцировать, но тоже пока что обошлись одними штабами, хотя расслабляться более чем рано. Что до Украины — деньги туда идут, вооружение, снаряжение и боеприпасы идут, политики едут с визитами в Киев, как на паломничество к святым местам, но из личного армейского состава мало кто был замечен. Ну, разведка — понятно. Неонацисты— добровольцы, на подмогу к социально близким боевикам нынешнего режима — понятно. Наёмники из ЧВК — тоже понятно. Военные специалисты разных неприятных специальностей, типа тех, которые вместе с американцами в военно-биологических лабораториях, которыми Украина оказалась усеяна, как вшами, были и, не исключено, ещё есть. Но Люфтваффе, Бундесвер и Кригсмарине отмечены не были. И то хлеб.

С другой стороны, после тех потерь, которые немцы и их союзники там понесли в Первую и Вторую Мировую войну, повторять ошибки прошлого было бы для них совсем глупо. Хотя, глядя на нынешнее немецкое правительство, ожидать можно чего угодно. В том числе и того, что под старого доброго «Хорста Весселя» опять немецкие военные колонны туда двинутся, на старые грабли наступать. Но пока европейцы и американцы предпочитают воевать с Россией украинскими руками, превратив внуков и правнуков былых нацистов и коллаборационистов в главную ударную силу новой войны. Ну и уж, заодно, в главный расходный её материал. А на всякий случай, чтобы чего не вышло и им самим не прилетело, мороча нашему начальству голову, насчёт обещаний укров, не использовать то, что им дают, против России. Так, прямо, им верится!

Как раз беспилотники украинские по российскому НПЗ успешно ударили и в приграничных районах Российской Федерации диверсии и обстрелы со стороны Украины множатся день ото дня, включая попытки ударов по стратегическим объектам. Так что, чем заморачиваться на тему того, что потомки древних шумеров и великих укров кому обещали, начало бы начальство по их центрам принятия решений бить, что ли? Ну, или по тем, где эти решения и в самом деле принимают. Лондон там, Вашингтон, Брюссель, Париж, Варшава… Опять же, Берлин на очереди. И всё сразу станет намного проще. Не надо будет ни с кого никаких обещаний брать, которые всё равно никто выполнять не собирается и не будет. Да и тяжёлое вооружение не надо будет перегонять на Украину. Дома пригодится. Самим его — этого вооружения и техники, производителям. Очень вероятный исход нынешнего развития событий.