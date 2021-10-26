Зачем России Украина?

Иногда кажется, что историческая миссия нынешней Украины — служить для России предостережением и выполнять функции тревожного сигнала в контактах Москвы с Западом, в первую очередь Соединёнными Штатами. Разобраться в том, что из того потока сознания, который доносится из украинских властных и околовластных кулуаров, есть предмет мечтаний их обитателей, людей мелких, недалёких и по провинциальному тщеславных, которых от сопричастности к сильным мира сего (сейчас таковыми на Украине почитают в первую очередь американцев, затем европейцев, а на третье место в этом рейтинге вышли турки, поскольку китайцев туда помещать им американцы запретили) прёт, а что им западники в самом деле сказали, невозможно. Но какая разница?

Совой об пень или пнём об сову… Тот самый случай. Во всяком случае, чего там точно много, так это недержания речи. Такие вещи пишут и говорят, что другие соседи, не столь терпеливые, их бы уже в порошок растёрли, смели с лица земли и зачистили все следы пребывания в этом мире амбициозной и бранчливой недостраны. Но поскольку брань на вороту не виснет, начальство наше с присущим ему хладнокровием, продолжает своими делами заниматься. Что с одной стороны усиливает весь этот подзаборный лай, но с другой — сколько собака ни лает, караван идёт по своему извечному маршруту. Притом, что зафиксировать на будущее исходящие с Украины угрозы, дурные обещания и прогнозы наших будущих бед и неурядиц, стоит. Да ещё как! Очень уж много интересного для политиков и силовиков оттуда звучит.

Скажем, насчёт того, что Байден собирается вытеснять Россию за рамки того «мира демократий», который намерена строить его администрация, лишив её права вето в ООН и отогнав на обочину мирового развития вместе с остальными «авторитарными режимами» (то есть с теми, с кем США справиться не могут). Очень похоже на правду. И уж точно — похоже куда больше, чем все заклинания американских дипломатов, насчёт стабильности наших отношений и их предсказуемости. Просто, одни говорят то, чего мы от них ждём, постоянно мороча нашему начальству головы, а другие делают свою подмётную работу — и вполне успешно. А потом Захарова удивляется — как же так? Только что так хорошо в Женеве поговорили, или ещё где…

Насчёт ракет, которые установят на Украине и нацелят на Россию, а также терактов на транспорте и в энергетике, к которым украинские диверсанты готовы. Те же бейцы, только вид сбоку. Украинское руководство готово к тому, что его страну используют в качестве плацдарма для удара по России и этого не скрывает. Чего хотят или не хотят украинцы, никого в Киеве не волнует, никогда не волновало и волновать не будет. Так что с одной стороны все эти ребята держат себя на непрерывном самоподзаводе, чтобы так страшно не было (а им на самом деле очень страшно), а с другой как могут повышают себе цену в глазах спонсоров, подпрыгивая повыше, крича погромче и размахивая кулаками с максимально зверскими лицами. Как ещё они могут себе её набить?

Будет ли в результате война на западном направлении? Да будет, будет. Как там у Ремарка было, насчёт того, что на Западном фронте без перемен? С этим как раз всё стабильно. К искренней печали автора, который и Украину, как историческую родину его семьи любит, и к западной цивилизации относится с симпатией — в тех её проявлениях, к которым стоит так относиться. Будет ли в России очередная зачистка её многочисленной пятой колонны, которая, как она это традиционно и делает, желает поражения своему отечеству в столкновении с Западом и в любой момент готова будет перевести эту войну из «империалистической в гражданскую»? Тоже будет. Крым показал, что население готово придушить кого угодно, когда и если он открыто пытается переть против течения.

Течение же у нас сейчас в стране, ой, не пацифистское… Да и на общецивилизационном поле, идее примата общемирового над национальным, интеграции России в прогрессивный западный мир и всеми прочими заманухами конца 80-х — начала 2000-х сейчас мало кого разведёшь. Очень уж эксперимент с попыткой воплощения у нас в стране всех этих высоких моральных постулатов оказался неудачен. Построенное в итоге организаторами сословное общество с его повальным воровством и сплошным негодяйством, мало кого вдохновляет. Только на нежелании начальством больших разборок всё пока и держится. Как, кстати, и Украина, которая у нас в верхах не нужна никому. Обустраивай её опять… Надоело. Увы. Так что похоже, что хана той Украине будет по любому.