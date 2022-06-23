Всё-таки политики — потрясающие ребята. Особенно западные — американские и европейские, из которых самые причудливые — восточноевропейские и постсоветские. Ну, а из них, конечно, вне конкуренции украинцы, следом идут поляки и прибалты, но, как выясняется, их стремительно догоняют по уровню бессмысленного и запредельно глупого популизма… чехи. Которых традиционно и вполне справедливо испокон веку все окружающие считали людьми домовитыми, мастеровитыми, серьёзными и в высшей степени степенными, не склонными к дурным популистским глупостям. Хотя, если внимательно почитать Гашека и Чапека, некоторые сомнения в этом закрадываются и, как выясняется, не напрасно. То есть в обычное время безумства им несвойственны, но бывает, настаёт какой-то особый день и час, и они словно с цепи срываются.

То ли свойственная чехам природная рассудительность, многочисленные таланты и всё то, чего они от соседей, в первую очередь немцев, набрались, периодически куда-то деваются под влиянием неких таинственных факторов, из которых в качестве самых вероятных можно назвать чёрную магию (про Голема и Махараля Пражского, Льва бен-Бецалеля, все помнят?) и дурное наследие средневековой инквизиции (не зря Яна Гуса в Констанце облыжно приговорили и на костре сожгли), то ли резаного пива и сливовицы нынешние чехи слишком много пьют, забывая их закусывать. Хотя, казалось бы, там на каждом углу если не тарелка кнедликов, так шпикачки, а не они, так вепрево колено само в рот просится. Но такое их политики тогда нести начинают, что хоть стой, хоть падай, хоть ложись, хоть за верёвочку держись! И, главное, всерьёз…

Как ещё можно объяснить дурацкий пассаж Специального уполномоченного Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлава Бартушки, что власти страны «сожгут всё», чтобы согреть людей зимой, в случае дефицита газа?! Что «всё»? Евреев и цыган Чехии по большей части сожгли немцы ещё в войну, при посильной помощи местного населения. Тогда что или кого собирается жечь пан чиновник? Пражский град? Замки в Карлштейне, Конопице или Орлике? Соборы Святого Вита, Святых Кирилла и Мефодия или Тынский Храм? Пражский зоопарк? Музеи? Заводы, начиная с Шкоды и Яблонекса? Библиотеки? Монастыри? Леса в заповедниках и национальных парках? Всю остальную страну?! Г-ди, спаси её от тех идиотов, которые ею сейчас, в рамках свободы и демократии, управляют! Никакие внешние враги уже не нужны, когда у государства такие начальники…