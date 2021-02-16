В китайских соцсетях обсуждают, какие территории России должны перейти Китаю. Об этом пишет бывший первый секретарь Посольства России в Пекине:

«Антироссийские опусы в соцсетях китайские цензоры не блокируют, напротив, создается впечатление, что посты на «территориальную» тему настраивают таким образом, чтобы те в целом соответствовали преобладающей в учебниках трактовке».

Позицию в китайских учебниках китаист характеризует как “из восьми держав больше всего китайских территорий захватила царская Россия, при этом ее территориальная экспансия — в результате которой Китай потерял по меньшей мере полтора миллиона кв. км — продолжилась и после Октябрьской революции“. В китайском аналоге Википедии написано, что «из империалистических держав наиболее жестокой была царская Россия».

В прошлом году посольству России пришлось редактировать пост в Weibo об основании Владивостока, потому что китайцев возмутило дословное название города «Править Востоком». Можно представить, какой крик подняли бы МИД РФ и лоялисты, если бы такое произошло в американской соцсети. Но Weibo они блокировать не призывают.

Как и в ситуации с прогнозом, что юг России, Крым и Поволжье через 30 лет окажется под влиянием Турции, хочется малого. Хочется хотя бы намека от российских властей, что они следят за притязаниями Китая, держат ситуацию под контролем. Украинцам и японцам нельзя говорить о захвате российских территорий, а китайцам и туркам можно — это опасная позиция.