{ 1 июня 2022 }

Украина ждёт вундерваффе

Рубрики: [Telegram]  [политика]  
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Очередное. Которое совершит невозможное и переломит ход войны в пользу ВСУ. И ведь это уже не в первый раз. Украина постоянно надеется на чудо-оружие и постоянно клянчит его у своих хозяев. И зачастую получает, то что просит. Но оказывается, что это ваффе совсем не вундер и на ход войны повлиять не в состоянии.

Сначала были «Джавелины». Ещё Пётр Алексеевич клянчил их у США и их даже дали, но тогда было условие не использовать это «чудо-оружие» в Донбассе.

Потом, уже при Зеленском, «Джавелинами» Украину буквально забросали, слали целыми огромными транспортными самолётами. На самой Украине «Джавелин» вознёсся в ранг некоего культа. Детей начали называть Джавелинами, появилась икона Святой Джавелины, но…

«Джавелины» не оказались супероружием. Более того — приличная их часть уже находится в пользовании союзных войск и отзывы о них не особо комплиментарные.

Потом были «Байрактары». Абсолютное оружие для бедных, плод сумрачного турецкого инженерного гения. На Украине на них тоже буквально молились. Особенно — после конфликта в Арцахе, где в отсутствии вменяемой ПВО «Байрактары» показали себя очень неплохо. Украина начала закупать эти беспилотники и они тоже превратились в новый религиозный культ. Опять Байрактарами называли детей, сочиняли песни. Иконы ещё нет и наверное уже не будет. Потому что в данном оружии уже многие разочаровались. Сбивают их, причём — в товарных количествах…

Голос Мордора


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