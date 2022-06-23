Санкции, связанные с отечественным «Красным квадратом»

Российская публика за последние несколько лет, прошедшие после Крымской весны, привыкла, по части американских санкций, казалось бы, ко всему, что можно было себе только представить, а с началом нынешней российской спецоперации на Украине и к тому, чего себе представить не мог никто. Однако Гугл, заблокировав ЮТюбовские каналы, связанные с отечественным «Красным квадратом» отжёг не по-детски. Вырубленными из окормляемого им интернет-пространства оказались «Модный приговор», «Давай поженимся» и «Кто хочет стать миллионером». Их-то за что?! Разве что, мажоритарным владельцем Гугл оказался, внезапно для себя самого и всего прогрессивного человечества, комик Гарик Харламов из «Комеди клаба»…

Нет, ну он, конечно, так пошутить мог — сколько раз в своих миниатюрах по «Давай поженимся» проходился, ни в сказке сказать, ни пером описать. Но теперь получается, что в атаке на Гузееву к нему ещё и Брин с Пейджем присоединились? И заодно, чтобы уж не выглядеть совсем неприлично и одну только даму не обидеть, они ни в чём не повинных Васильева и Диброва за компанию с ней укусили?! Маразм? Маразм. Но такова современная реальность, данная нам в ощущениях и с ней, судя по всему, ничего уже не поделаешь. Разве что, найдётся среди российских программистов какой-нибудь умелец, который в ознаменование того, что «мы принимаем бой», как тот Маугли против дхолей, грохнет сам Гугл. Причём предварительно объяснит, за что именно.

Оно, конечно, вряд ли произойдёт, хотя чертовски жаль, что вся та электронная, сетевая и медийная свора, которая нас сейчас облаивает и пытается укусить, не платит за каждое своё действие сторицей. Не смотрят наши программисты помянутые передачи, а если у кого из них родители этим и балуются, так по старинке, с помощью телевизора. Не за что им мстить. Так что буреют американцы невозбранно и пока что будут буреть и дальше. По крайней мере до тех пор, пока на «Машу и медведя» не покусятся или на «Смешариков». Может, тогда наконец-то Гуглу хана и настанет. А то и всем нынешним Соединённым Штатам с их санкциями, понтами, Белым домом, Пентагоном, ЦРУ и приставучим, как осенний лист к з-днице, Госдепартаментом. Ибо наши мультики — это святое. Вот за них у нас кого угодно порвать могут!