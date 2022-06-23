{ 23 июня 2022 }

Санкции, связанные с отечественным «Красным квадратом»

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Российская публика за последние несколько лет, прошедшие после Крымской весны, привыкла, по части американских санкций, казалось бы, ко всему, что можно было себе только представить, а с началом нынешней российской спецоперации на Украине и к тому, чего себе представить не мог никто. Однако Гугл, заблокировав ЮТюбовские каналы, связанные с отечественным «Красным квадратом» отжёг не по-детски. Вырубленными из окормляемого им интернет-пространства оказались «Модный приговор», «Давай поженимся» и «Кто хочет стать миллионером». Их-то за что?! Разве что, мажоритарным владельцем Гугл оказался, внезапно для себя самого и всего прогрессивного человечества, комик Гарик Харламов из «Комеди клаба»…

Нет, ну он, конечно, так пошутить мог — сколько раз в своих миниатюрах по «Давай поженимся» проходился, ни в сказке сказать, ни пером описать. Но теперь получается, что в атаке на Гузееву к нему ещё и Брин с Пейджем присоединились? И заодно, чтобы уж не выглядеть совсем неприлично и одну только даму не обидеть, они ни в чём не повинных Васильева и Диброва за компанию с ней укусили?! Маразм? Маразм. Но такова современная реальность, данная нам в ощущениях и с ней, судя по всему, ничего уже не поделаешь. Разве что, найдётся среди российских программистов какой-нибудь умелец, который в ознаменование того, что «мы принимаем бой», как тот Маугли против дхолей, грохнет сам Гугл. Причём предварительно объяснит, за что именно.

Оно, конечно, вряд ли произойдёт, хотя чертовски жаль, что вся та электронная, сетевая и медийная свора, которая нас сейчас облаивает и пытается укусить, не платит за каждое своё действие сторицей. Не смотрят наши программисты помянутые передачи, а если у кого из них родители этим и балуются, так по старинке, с помощью телевизора. Не за что им мстить. Так что буреют американцы невозбранно и пока что будут буреть и дальше. По крайней мере до тех пор, пока на «Машу и медведя» не покусятся или на «Смешариков». Может, тогда наконец-то Гуглу хана и настанет. А то и всем нынешним Соединённым Штатам с их санкциями, понтами, Белым домом, Пентагоном, ЦРУ и приставучим, как осенний лист к з-днице, Госдепартаментом. Ибо наши мультики — это святое. Вот за них у нас кого угодно порвать могут!

Евгений Сатановский


Похожие посты:


  1. Зеленский ввёл против российского президента санкции

    2. Зеленский ввёл против российского президента санкции

    Украинский президент (Зеленский) ввёл против российского президента (Путина)… санкции. Одновременно Киев их ввёл против российского министра иностранных дел, Лаврова, и много против кого ещё из российского начальства. Вопрос на засыпку: можно хотя бы ТЕПЕРЬ закрыть вопрос с не [Читать...]


  2. Очередные санкции Австралии

    3. Очередные санкции Австралии

    Что означают очередные санкции Австралии против нашей страны и её граждан, включая министра иностранных дел России, Сергея Лаврова? А возможность отключения на её территории и на российских воздушных и морских судах системы GPS, о котором как минимум авиаперевозчиков [Читать...]


  3. Санкции против российской водки, морепродуктов, икры и бриллиантов

    4. Санкции против российской водки, морепродуктов, икры и бриллиантов

    Как, всё-таки, непредсказуема жизнь! Когда президент Байден вводил санкции против российской водки, морепродуктов, икры и бриллиантов на американском рынке, наверное он думал только о том, какой страшный удар наносит российской экономике и как его санкции поддержат американского потребителя [Читать...]


  4. Матье Амальрик займется «Красным и черным»

    5. Матье Амальрик займется «Красным и черным»

    Популярный французский актер и режиссер Матье Амальрик собирается экранизировать классический роман Стендаля «Красное и черное», сообщает Variety. Напомним, что роман Стендаля уже трижды был экранизирован. Пока неизвестно, кто в новом проекте сыграет честолюбивого гувернера Жюльена Сореля и его [Читать...]


  5. Вторичные санкции против российской нефти

    6. Вторичные санкции против российской нефти

    Польский премьер-министр, Матеуш Моравецкий рассказал журналистам о желании руководства Евросоюза ввести «вторичные санкции» против российской нефти, запретив (?!) её покупку третьим странам, то есть государствам, не входящим в Евросоюз (а также в куда более широкий список инициаторов антироссийских [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»