Исключительно точное, всеобъемлющее и с точки зрения объединённой Европы более чем исчерпывающее объяснение ситуации с запретом Литвой российского железнодорожного транзита в Калининградскую область выдано было отечественному МИДу евросоюзовской дипломатией. Оказывается, это ни в коем случае не её транспортная блокада. Как мы вообще могли такое подумать! Это просто Литва строго и даже скрупулёзно выполняет европейские санкции против России, не выполнить которые она, как до крайности дисциплинированный и законопослушный член Евросоюза, ну просто никак не может. Соответственно, дав нам это объяснение, Евросоюз полагает ситуацию полностью исчерпанной и надеется на то, что она будет разрешена исключительно и только дипломатическим путём. А как иначе?!

Ну, реагируем. В принципе, объяснение действительно всеобъемлющее, ясное и точное, так что оно просто-таки требует столь же ясного, точного и лежащего исключительно в русле практической дипломатии ответа. К примеру, независимость, территориальная целостность, а в случае особенно упорного непонимания сложившейся ситуации со стороны Вильнюса и Брюсселя, и сама государственность Литвы на историческую перспективу может оказаться под большим вопросом. И если что-то пойдёт не так (или, напротив, с точки зрения автора, именно так, как надо), развеяться как дым. После чего желающие могут обсуждать саму возможность её восстановления исключительно и только в рамках дипломатии столько лет, десятилетий, веков и геологических эпох, сколько им заблагорассудится. Причём обсуждать они эту тему могут с кем угодно.

К примеру, могут поговорить между собой. С литовским правительством в изгнании (оно же наверняка будет создано?). С несостоявшимися президентами Навальным и Тихановской. С Г-дом Б-гом или марсианами. С духом Муамара Каддафи или призраком Саддама Хусейна. Да, хотя бы, и с памятью Джона Кеннеди или вашингтонским мемориалом президента Линкольна. Поскольку если кто-то в Европе или США склонен считать заход представителя Евросоюза на Смоленскую началом долгого процесса вождения дурака за салом, а осла за повешенной перед ним морковкой, так это очень сильно отличается от реальной ситуации, какой она видится из Москвы. В конце-концов, Литву нам, конечно жальче, чем Евросоюз как таковой — общее историческое прошлое связывает, то-сё, но с её нынешним руководством — не намного. Драка, так драка. Снявши голову, по волосам не плачут.