{ 23 июня 2022 }

На Украину пошли бронетранспортёры из Австралии…

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Всё-таки здорово, что туда весь Запад сейчас тяжёлую технику и вооружение свозит! Музей бронетанковых войск в Кубинке пополнится массой экзотических экспонатов, часть трофеев можно в парке «Патриот» демонстрировать, а что останется — пополнит запасы металлолома на сталеплавильных заводах. Он и России пригодится, и на Донбассе отлично на переработку пойдёт. Такой процесс непрерывного подвоза ценного металлургического сырья прямо к производству ещё организовать надо было! Кто не в курсе, самое, что ни на есть отличное сырьё для электросталеплавильных печей — старая бронетехника. Металл чистейший, практически без вредных примесей…

Нет, её, конечно, разбирать надо. Шихтовик — почётная специальность в послевоенной металлургии. А то или снаряд какой неразорвавшийся в боеукладке попадётся, или цинка с патронами… Опять же, по нынешним временам пластмассы, цветнины и прочей, сильно отличающейся по исходному составу от благородной стали хрени, в военной технике полно. Но когда её оттуда выковыряешь и всё рассортируешь, работать с таким сырьём одно удовольствие. А что Кулеба, запасной клоун и министр иностранных дел у Зеленского, внезапно начав говорить о военных материях, в которых он понимает примерно столько же, сколько и в дипломатии, пеняя Западу, что технику Киеву медленно поставляют, ляпнул, что Украина в случае её нехватки будет отбиваться лопатами, так это он сгоряча.

Лопата, впрочем, тоже металл. Для шихты и она сгодится, хотя страшно даже подумать, сколько их надо для того, чтобы по весу хотя бы один танк или БТР уравновесить. Да и в Кубинке её не выставить, хотя для «Патриота», не исключено, сгодится. Отдельная витрина с образцами вооружения украинских военнослужащих первой четверти XXI века… Потомки от изумления охренеют. У русских в войну 1812 года была, согласно графу-артиллеристу и великому писателю, ныне на Украине запрещённому для изучения в школах, Льву Николаевичу Толстому, «дубина народной войны», а у Кулебы с Зеленским на фронтах 2022 года будет «лопата народной войны». Осталось её «кулебой» в честь изобретателя сей военной технологии назвать и пожалте в историю! Ну и, если что, окопы для бойцов ВСУ или могилы ей тоже копать сподручно…

Евгений Сатановский


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