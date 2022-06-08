Выяснилось, что немецкое правительство НЕ МОЖЕТ поставить Польше новые тяжёлые танки

Очередное свидетельство чудовищного коварства и немыслимой прозорливости и агрессивности Москвы предъявлено миру. Как выяснилось, немецкое правительство НЕ МОЖЕТ, как ранее клятвенно обещало, компенсировать Польше поставками новых тяжёлых танков те боевые машины, которые были сдуру поляками отгружены на Украину. Да, немцы это сделать хотели, но у них танкостроение буксует без поставок РОССИЙСКОГО ТИТАНА. И, кстати, для производства БТРов, военных и гражданских самолётов и ещё много чего титан необходим, причём не только Германии, но и другим европейским странам, а также американцам, а взять его неоткуда. Не следует же в самом деле ожидать, что российские производители до такой степени сойдут с ума, что снабдят сырьём немецких танкостроителей под будущую войну с Россией?! Украины, Польши, самой Германии или кого-то ещё из блока НАТО или его союзников, неважно. Война, как минимум на Украине, идёт, военная техника туда со всего мира отгружается в товарных количествах и бьёт она именно по нам. Тут без вопросов.

Нет, мы, конечно, можем проявлять редкостную слепоту и довольно долго быть полными идиотами, кем на протяжении последних десятилетий в отношениях с Западом и являлись, но не до такой же степени, чтобы помогать этим весёлым ребятам их танки строить, которые по нашим военным гарантированно и ударят?! Причём та часть наших олигархов, которая ради прибыли маму родную продать готова (далеко не все они, к слову, таким сволочизмом отличаются — есть среди них и вполне нормальные ребята), может титан бы немцам и поставила. Да и вообще, что угодно кому угодно бы поставила. Но по нынешним временам вряд ли рискнёт такого рода аферами заниматься. Тут можно и голов не снести, причём в самом, что ни на есть прямом и непосредственном смысле слова. Поскольку именно это, а вовсе не отъезд трусоватой, наивно-тупой или, напротив, избыточно хитроумной части отечественной творческой элиты за кордон — то самое предательство страны, за которое к стенке ставить надо. И, главное, в стране есть кому этим заняться: руки очень и очень у многих давно чешутся.

Соответственно, радея за победу Украины над Россией, во что в Киеве то ли верят, то ли делают вид, что верят, то ли всерьёз играют в игру «война с клятыми москалями до последнего украинца», Польша и Германия остались без новых танков, и в каком состоянии находятся те, что у них ещё стоят на вооружении или законсервированы на складах, один Г-дь Б-г знает. То же самое касается и остальных западных танкостроителей, как минимум европейских. Интересная новость. Навевает оптимизм, поскольку войну в конечном счёте выигрывают танки и солдаты, а не журналисты и пропагандисты, даже самые отмороженные. Это вряд ли остановит поляков от искушения вторгнуться на Украину в попытке вернуть себе контроль над Львовом, Волынью и прочими историческими «восточными землями» Речи Посполитой. Или, чем чёрт не шутит, ударить по российской Калининградской области даже без танков. С них станется. Но, с другой стороны, Варшава более столетия входила в состав Российской империи. С 1795 года де-факто, а в 1815 году по решению Венского конгресса и де-юре она в состав России вошла. Тоже исторический факт…