Танки у Бейрута

Вспоминается из прошлого… Как-то давно, в конце 90-х, Ариэль Шарон, ещё не премьер-министр Израиля, но уже то ли глава израильского МИДа, то ли министр инфраструктуры, в разговоре с автором, который в те годы пребывал в Российском еврейском конгрессе председателем совета директоров (было в его жизни и такое), мимоходом вспомнил, как в годы Первой Ливанской войны дважды (!) была у него возможность ликвидировать Ясира Арафата. Но он тогда этого не сделал, поскольку с какого-то бодуна решил именно по этому поводу следовать инструкции и запросил разрешения высшего политического начальства, каковое это самое разрешение ему не дало. Ну, не дало и не дало. У Шарона тогда другие проблемы были.

Он как раз к Бейруту свои танки подогнал. Резня, устроенная фалангистами в Сабре и Шатиле была ещё впереди и много что ещё было впереди. Не до Арафата было. Им, по всему выходило, можно было и в другой раз заняться. Так что не стали его военные израильские ликвидировать, оставив это решение на усмотрение политиков. И так Шарон об этом до конца жизни жалел… Причём даже непонятно, отчего вдруг именно в этот раз его Бегин решил тормознуть. То ли по каким-то своим начальственным, никому неизвестным соображениям (на то оно и начальство, чтобы иметь на всё свои резоны), то ли просто осточертел официальному Иерусалиму и лично товарищу Менахему Бегину его буйный, шебуршистый, излишне самостоятельный и слишком уж популярный в армии и у населения страны генерал…

Как бы то ни было, не использовал Шарон в тот раз открывшееся на короткий миг окно возможностей, ну оно, как с окнами возможностей всегда и бывает, быстро и закрылось. А потом много что произошло. Первая интифада и инициированный израильскими романтиками из ультралевого лагеря и поддержанный великим интриганом и авантюристом Шимоном Пересом «процесс Осло», восторженно воспринятый всеми «полезными идиотами» планеты. Террор людей Арафата против палестинцев и израильтян, уничтоживший тысячи и тысячи невинных и похоронивший реальный палестино-израильский мир, который был вполне достижим, но вместо него возникла та воровская многомиллиардная схема бесконечного «построения палестинского государства», которая и по сей день успешно существует, обогащая своих создателей…

Много чего из-за того, что невовремя решил Шарон у политиков разрешения спросить на то, в чём сам он куда лучше разбирался, случилось. Обычно никогда этого не делал, а тут попутал чёрт. В результате была Вторая интифада и Интнаткут, Вторая Ливанская война и захват в Газе власти ХАМАСом, а в Южном Ливане Хизбаллой, да и сверх того столько всего… Так что, если когда-нибудь Израиль перестанет существовать, на что до сих пор многие в этом мире надеются, то в том числе из-за того, что «Бульдозер», как звали Шарона в Израиле, не сделал вовремя того, что мог. К чему это? А просто переговоры с Зеленским и кружение вокруг нашего Первого всех мыслимых и немыслимых стервятников, и внутренних, и внешних, с вкрадчивыми предложениями свернуть побыстрее российскую военную операцию на Украине, очень уж ту ситуацию напомнило.

Пойти на это, объявив операцию законченной, а её цели выполненными, конечно можно. Вообще, всё в этом мире можно, особенно если хорошо отпиарить. Политики и дипломаты будут довольны собой, все набежавшие на тему трупоеды-посредники — тоже, особенно из числа мировых лидеров, у каждого из которых свои резоны и свои интересы в том, чтобы киевский режим ни в коем случае окончательно не добили. И у Макрона. И у Эрдогана. И у Шольца. И у Байдена с Дудой. Опять же, придворные наши будут в восторге. Они вообще любят мирные переговоры устраивать — по Хасав-Юрту помнится, по «Минским соглашениям», да и не только по ним. Ну, и либеральная интеллектуальная общественность одобрит. Она всегда такие вещи одобряет. Она хорошего хочет, зар-раза тупоголовая. Всегда и везде.