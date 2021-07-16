Танки для Польши

Закупка Польшей 250 танков «Абрамс» у Соединённых Штатов — дело исключительно полезное, причём для всех заинтересованных сторон. Сообщение о том, что они встанут на восточных рубежах этой страны, для того, чтобы сдержать «агрессию с востока» (нас, кто не понял), в виде российских танков «Армата», оставим без комментариев. Новое «сражение под Прохоровкой» никто на границе Польши устраивать не будет. Понадобится, от всех её танков, включая новозакупаемые, американские, мокрого места не останется, безо всяких «Армат». Есть куда более эффективные и дешёвые способы с ними разобраться, снабдив сырьём отечественную сталеплавильную промышленность. Кто бы сомневался, что методы эти, коли будет такая нужда, применят.

С другой стороны, танки американские использовать для удара по России или Белоруссии нереально. Тяжелы слишком. Ни наши дороги, ни, что куда более важно, мосты на их тоннаж не расчитаны. Плюс двигатели там больно капризные. Да ещё и освоение совершенно новых для поляков машин… Так что, с точки зрения укрепления национальной безопасности, на случай новой большой европейской войны, для Польши их наличие в её войсках скорее минус, чем плюс. Опять же, собственное польское танкостроение эта закупка неизбежно угробит. В лучшем случае, останутся у поляков ремонтные мастерские. Как с теми же немецкими «Леопардами», которые им в рамках НАТО втюхали немцы, только значительно раньше, и произошло.

При этом, если уж совсем начистоту, для американской военной промышленности в условиях нынешнего экономического кризиса, урезания всех и всяческих бюджетных расходов США, вывода войск из Афганистана и грядущего — из Ирака, а также снижения уровня военного присутствия США на Аравийском полуострове в условиях попыток нормализации отношений Вашингтона с Тегераном, польский контракт, хотя и не панацея от всех бед, но вещь нелишняя. Как никак $ 6 млрд. Вполне солидная сумма. Для чего ещё рынки внешние прихватываются, как не для поставок туда продукции собственного производства? А танки это или кока-кола с гамбургерами — какая разница? Что там, кстати, с польским кораблестроением произошло? Да и не только с ним…