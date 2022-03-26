О «возвращении» Польше Калининграда

Призыв генерала Вальдемара Скшипчака (между прочим, бывшего главкома сухопутных войск Польши — фигуры влиятельной и медийной) «вернуть Польше Калининград» (а он у неё когда-нибудь был, в том числе во времена, когда именовался Кенигсбергом?!) умиляет не только своей непосредственностью (жаден генерал крайне до чужих земель, хотя и не слишком умён) и откровенным шапкозакидательством, но и великолепной, образцово-показательной, истинно шляхетской наглостью. Смотришь очередную серию старого военного фильма «Четыре танкиста и собака» — отличные ребята, поляки! Польских знакомых и родню вспоминаешь (есть у автора в семье и такая, причём именно польская) — да, вполне нормальные. Ну, со своими особенностями, но у кого их нет? А как на очередную глупость экс-главкома в генеральских погонах внимание обратишь (она у него не первая и, скорее всего, не последняя) — ужас, летящий на крыльях ночи.

Сразу становится понятно, почему Польшу в своё время делили, аж три раза, между русскими, немцами и австрийцами, и в конце-концов ничего от неё на сто с лишним лет не осталось. Наглость, глупость, жадность, драчливость и болтливость — плохое сочетание качеств. Вредное для сохранения в неприкосновенности границ национального государства. Благо, в 1939 году Польшу поделили в очередной раз и вновь возникла она на карте спустя несколько лет исключительно благодаря героизму советских солдат, сотни тысяч которых погибли при освобождении Польши от гитлеровской оккупации (памятники им сейчас в этой стране оскверняют и демонтируют), и лично Сталину, который, между прочим, приписал к Польше преизрядую долю исконных немецких земель, от Данцига и Шлезвига до более чем половины Восточной Пруссии.

Ну, спасибо ни ему, ни солдатам, офицерам и генералам Красной армии, погибшим в Польше за её свободу (а заодно и союзного ей Войска Польского, о котором в нынешней Варшаве предпочитают не вспоминать, как и о временах Варшавского договора — очень уж у нынешнего польского руководства память избирательная), никто не сказал и саму память о тех временах в этой «гиене Европы» (все претензии к сэру Уинстону Черчиллю — это его личная характеристика межвоенной польской государственности) стирают, как только могут. Гиена, она и есть гиена, особенно в политике, чего от неё ждать? Но насчёт претензий по части «возвращения Польше Калининграда» — это сильно сказано. Ладно бы Смоленска, Вильнюса, Орши, Бреста, Минска или даже Москвы — они у неё когда-то были, хотя Москва очень уж недолго — как её заняли, так и потеряли, когда оккупационный корпус Ходкевича оттуда Минин с Пожарским и русским ополчением попёрли. Но Калининград?!

Если его кому и возвращать, так по идее — немцам, которые об этом и не заикаются, понимая, что идея такого рода может для Германии очень плохо кончиться. Ей объединиться дали? Дали. Горбачёв лоханулся, а Ельцин его дело продолжил, развил и углубил. Зря, конечно, но пока пускай до поры побудет Германия в своём нынешнем, объединённом виде. Если большая европейская война с её участием не начнётся, а ограничится дело столкновением России и НАТО на Украине, так может её и пронесёт. И тут, возвращаясь к претензиям генерала Скшипчака: не хочет ли почтенный пан вернуть Германии ВСЕ немецкие земли, которые после войны стали Польшей, и на западе, и на востоке страны? И, кстати, выплатить репарации потомкам польским немцев (а заодно цыган, евреев, русских и украинцев с белорусами и литовцами), убитых, изгнанных, ограбленных и подвергнутым немыслимым издевательствам в XX веке, в рамках восстановления польской государственности?

По-честному, Польша могла бы вернуть хотя бы часть награбленного ею потомкам тех, кто её населял, обустраивал и делал по-настоящему европейской страной, пока не столкнулся с тем звериным национализмом и стремлением превратить её в расово чистое и национально единое государство, который характерен был и для прежней, довоенной Польши — Польши Пилсудского, и для нынешней, Польши Скшипчака и таких, как он. Да куда уж там. Так польское начальство извертелось, когда Обама проговорился, насчёт «польских лагерей смерти», такие законы, на случай предъявления к ней претензий со стороны жертв войны и их потомков приняла… Ну, кто бы сомневался! Воры и бандиты никому никогда ничего не возвращают. Они только пытаются ещё чужого прихватить. Вот, сейчас у польских генералов иллюзия возникла, что им, опираясь на американцев, удастся прирезать себе земель…

Отгрызать их Варшава намерена от Украины (минимум Львов, а то и весь запад этой страны), а то и от России (про Калининградскую область их никто за язык не тянул), строя из себя «миротворцев НАТО». Ну, и по возможности тогда уж и от Белоруссии. Про Литву поляки пока ещё не вспоминают, но это наверняка впереди. Это же Польша! Страна, которая непрерывно выступает с претензиями ко всем своим соседям (немцев поляки любят не больше, чем русских или украинцев) и по-детски искренне полагает, что все окружающие ей должны. Как это соотносится с недавними расчётами польского Генштаба, на тему скорости разгрома Польши, если она вступит в войну с Россией, не скажем. Наверное, никак. Поток сознания в головах польских генералов идёт параллельными маршрутами, нигде не пересекаясь с реальностью. Но учитывать их хотелки надо. Вдруг всерьёз в драку полезут?