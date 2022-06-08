Банки на Украине

Характерная черта украинского конфликта: подконтрольные Киеву банки и операторы телефонных сетей прекратили обслуживание клиентов на потерянных территориях, при том, что российские власти, как и администрация ЛДНР не чинят никаких технических препятствий к тому, чтобы граждане продолжали пользоваться теми банками и операторами, какие им удобны, и оплачивали их услуги.
Очередной, уже не второй да и не десятый, наверное, признак того, что своими Киев этих людей не считает. Отдельно отмечу, что в Сирии правительство Асада не отрезало жителей занятых исламистами городов ни от банков ни от связи — сохраняя любую инфраструктуру, которую могло сохранить, именно потому, что считало страну своей — всю, не деля граждан на сорта. На Украине это очевидно не так.