Распоряжение украинского МИДа, чтобы граждане страны, живущие в России или просто находящиеся на её территории по каким-то личным делам или по работе СРОЧНО возвращались на Украину полностью соответствует стилю общения украинской власти с подведомственным ей народом, но кто [Читать...]

Комментарий ответственного чиновника МИДа по первому в истории России иску к Украине в Европейский суд по правам человека, в котором употреблены словосочетания «вера в правду и справедливость» и выражена надежда на то, что они в ЕСПЧ восторжествуют, есть [Читать...]

За сутки до встречи с Джо Байденом Правительство РФ послало Госдепу весьма недружественный сигнал — буквально, внесло в Госдуму законопроект с поправками к закону о действиях недружественных государств (то есть США пишем, Чехия в уме). Законопроект в лучших [Читать...]

Financial Times, 11, February, 1998 Российское правительство продолжает свои агрессивные попытки вернуть былое расположение иностранных инвесторов. Преследуя эти цели, российское Министерство финансов недавно представило очередной проект Налогового кодекса и выразило свою готовность к проведению еще одной серии переговоров [Читать...]

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, вслед за действующим президентом этой страны Джозефом Байденом, назвал происходящее на Украине геноцидом. Интересно, он имел в виду нынешнее перемалывание Украины и её армии, умело и старательное организуемое Соединёнными Штатами и их союзниками, [Читать...]