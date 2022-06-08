Британия будет жаловаться

Британский зампремьера и глава министерства юстиции Соединённого Королевства заявил, что в случае вынесения в ДНР смертного приговора двум британским наёмникам, захваченным в плен в ходе боевых действий на Украине, Лондон непременно будет подавать жалобу. Кому? Куда?! На каком основании?!! Этого он не объяснил. Нормальное кино: вышел высокопоставленный британский джентльмен, сказал явную глупость, причём ни он сам, ни окружающие не поняли, про что это было, хотя то, что сказана была абсолютная чушь, яснее ясного, и удалился. На обоих британцев, кстати, а также взятого там же с оружием в руках марокканца, как на иностранных наёмников, правила ведения войны вообще не распространяются, а смертная казнь в ДНР есть и вполне возможно, что они её заслужили…

Вопрос в том, что понять, кому именно британская Фемида намерена жаловаться, если приговор будет таким, каким он может быть, непонятно. В ООН? ДНР не член ООН. Её и её население ни правительство Её Величества не признаёт, ни Евросоюз, ни Соединённые Штаты, ни кто-либо из прочих спонсоров и покровителей нынешней Украины. Причём не то, чтобы не признают. Они их в упор не видят. Как, впрочем, и ЛНР с её жителями. Это же не Косово, не Восточный Тимор и не Южный Судан. На их признание никто в Белом доме и Госдепартаменте разрешения не давал. Так что, схваченные на поле боя британцы, марокканец и все прочие иностранные боевики, которые туда поехали «русских пострелять», согласно логике тех, кто их туда направил, в своём праве, а вот их, судя по словам главы британского минюста, даже пальцем трогать нельзя. Он этого так не оставит и жаловаться будет.

Интересная такая логика. Европейская, с британским акцентом. Очень занятно будет наблюдать за её воплощением на практике. Тем более, что ДНР — не Россия, по крайней мере, пока. Так что к Путину, Лаврову или Шойгу обращаться по поводу британских и каких угодно других наёмников с классическим библейским «Отпусти народ мой», совершенно бесполезно. Не их вопрос. Хотя с точки зрения воспитательно-профилактической, с учётом количества иностранных наёмников уже присутствующих на Украине и ещё намеренных туда прибыть, чтобы лично отметиться на поле боя с российскими военными и ополчениями Донбасса, суд над уже схваченными будет весьма показательным мероприятием. Будем с нетерпением ждать его решения и заранее анонсированного ответа англичан. Интрига закручена! Осталось дождаться развязки…