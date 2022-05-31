{ 31 мая 2022 }

Норвегия решила переименовать Белоруссию

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Сообщение о том, что Норвегия решила последовать примеру Швеции и Дании, переименовав Белоруссию по просьбе её виртуального президента Тихановской, несколько изумило. Однако, в конце-концов, какая белорусам разница, как их страну будут скандинавы на своих языках называть? Это их собственные наречия и их дело, как они будут их курочить. Стало, однако, любопытно: как же в итоге Белоруссию норвеги переназвали. И выяснилось, что теперь она по-норвежски будет… Беларусь. То есть, русскоязычному человеку вообще не понять, в чём тут прикол. Но, наверное, он где-то есть.

Может быть, в разрезе европейских ценностей, повальной толерантности и стремления к гендерному, расовому и прочим типам равенства тут есть какой-то глубокий, не сразу понятный посторонним смысл. Однако, если и так, то закопан он до того глубоко — без поллитры не разберёшься. А может, и без двух. Что противоречит всё более распространённому и у нас, и в Белоруссии здоровому образу жизни, так что проще оставить эту тайну норвежцам и Тихановской, даже не пытаясь в ней разобраться. Пускай так полежит, под спудом, до лучших времён. Вдруг у Батьки охота ею заняться когда-нибудь возникнет.

Есть, конечно, такое подозрение, что не возникнет. Что ему, делать нечего, дурные европейские ребусы решать? Он же не Зеленский, ему страной своей заниматься надо, а не разыгрывать её, как переходящий приз, перебрасывая от одного западного идиота к другому и попутно личную мошну набивая. При всех к Александру Григорьевичу возможных претензиях (а он не Махатма Ганди, так что, куда же без них?), в безделье на троне в царских полатях его ещё никто не обвинял. Так что у Норвегии свой путь, у Украины свой, у нас свой, а у Белорусскии свой — по исторической традиции близкий к отечественному. Интересно, нас в Норвегии теперь как-то по-новому назовут? Скажем, «Россия»…

Евгений Сатановский


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