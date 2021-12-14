Предложение переименовать Российскую Федерацию в пределах Украины в «Московию»

Предложение Львовского облсовета к украинской Раде, переименовать на официальном уровне Российскую Федерацию в пределах Украины в «Московию», а её жителей отныне именовать «московитами», не слишком оригинально. В той же Турции в толковых словарях русских без особых затей давным давно именуют «московскими гяурами». Кстати, по той же логике жителей Львовской области там нужно называть «львовскими гяурами» — разве не так? А уж как надо их называть в России, если дурацкое предложение Львовского облсовета в Киеве проскочит, чего исключить, учитывая умонастроения нынешней правящей на Украине государственной верхушки полностью нельзя, автор и ума не приложит. Столько напрашивается вариантов…

Страшная это сила, смесь провинциальной глупости, увлечённой нахрапистости и тупой самоуверенности с явным желанием ничего путного не делать, строя из себя невесть что, явно отличающая депутатов Львовского облсовета, которые озаботились переименованием России. С учётом того, что польский город Львов, на протяжении значительной части своей истории входивший в состав Австро-Венгерской империи в качестве Лемберга, населён был в основном евреями, поляками и русинами, с немалой прослойкой немцев и множеством прочих инородческих общин, а украинцев в нём до самой Второй Мировой войны было показательно мало, кем теперешнее население Львовской области можно было бы назвать, страшно даже подумать. Только что толку, соревноваться в глупости с дураками?

Число умных, рукастых и до скрупулёзности порядочных людей на Западной Украине чрезвычайно велико. Как и людей, которые никакого отношения к разборкам горластой шпаны разного возраста, социального статуса и этнического происхождения, составляющей костяк нынешних местных националистов, не имеют и иметь не хотят. Автор многих из них знает, относится к ним с чрезвычайной симпатией и искренне желает, чтобы их и их близких и родных миновали все те нестроения, которые на несчастную Украину, в том числе Западную, обрушивают её власти. Впрочем, собака лает, а караван идёт. Какое дело российскому населению и власти до того, что в Львовском облсовете придумали, как им, бедолагам, кажется, как нашу страну ущемить? Тяжело больные на всю голову люди. Даже как-то жалко их становится…