Норвегия обнаружила русский спецназ на Шпицбергене. Раньше охота на «русские подлодки» была эксклюзивным шведским развлечением.

Ни одна страна НАТО не могла похвастаться таким пристальным внимаем со стороны советского, а потом и российского Северного военно-морского флота. Только нейтральная Швеция было предметом необъяснимого вожделения русских подводников, следы пребывания которых шведские газеты обнаруживали ежегодно.

Норвегия, как бывшая колония Шведского королевства, понятное дело, от такого неравенства страдала. Несмотря на 195,8 общей с Россией сухопутной границы, никого внимание со стороны российских вооруженных сил наследникам Рагнара Ладброка не доставалось. Словно они и не викинги, а какое-то окаменевшее говно.

И вот наконец случилось.

Военное министерство в Осло второй день пьет аквавит из древних кубков и благодарит Бога Одина за оказанную милость.

В Норвегии теперь будет создан специальный комитет по подготовке торжественных мероприятий в связи с ожидаемыми тайными визитами русских подлодок в норвежские территориальные воды. На побережье провинций Нур-Норге, Трёеделаг и Вестланн будут созданы специальные смотровые площадки.

Губернаторам данных указано подготовить сценарий и отобрать группы добровольцев для торжественной встречи русских оккупационных войск, которые, как следует из сериала «Оккупация», войдут на территорию королевства уже в ближайшее время.

В общем, в скучной Скандинавии, снова началась хоть какая-то жизнь.