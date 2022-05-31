Организованный бандитизм

Британский «Обсервер» заявил, что не менее шести суперяхт, принадлежащих богатейшим российским бизнесменам, отключили автоматические системы, позволяющие их идентифицировать, что позволяет этим кораблям избежать ареста, которому уже подверглись те суда, владельцы которых не успели или не сообразили это сделать (минимум 13 судов, общей стоимостью $ 2,5 млрд.). Ну, молодцы, мужики. Пытаются хоть как-то, пускай пассивно и поодиночке сопротивляться тому организованному бандитизму (назови это хоть пиратством или рейдерством, хоть каким-нибудь другим аналогичным словом, сути дела это не меняет), с которым столкнулись после того, как западная политическая сволочь объявила охоту на всё, связанное с Россией и всех, кто имеет к ней хоть какое-то отношение. И пока что в этом помянутая сволочь вполне преуспела.

Деньги на счетах, движимое и недвижимое имущество — западным бандитам нового типа всё сгодится. Правда, пока они ещё не столкнулись с адекватным ответом, которым простое отключение навигационной аппаратуры на миллиардерских судах ни в коей мере не является. А ведь он явно напрашивается! Чем закончилась охота испанской и португальской корон на евреев и мавров в конце XV — начале XVI веков? Нет, поначалу их ограбили, изгнали, а кого-то пытали и успешно казнили. А они бежали или пытались спрятаться и отсидеться. Но не с этим ли связан был последующий расцвет пиратства на Карибах, в Средиземном море и в Индийском океане? Умный и храбрый человек вряд ли позволит ограбить себя и свою семью без последствий для тех, кто рискнул это сделать, так что самое интересное во всей этой истории ещё впереди.

Те русские всех национальностей, кого сейчас прихватили за их кошельки на Западе, как минимум храбрые, хитрые, умные, жёсткие и далеко не самые незлопамятные люди на свете. К драке не на жизнь, а на смерть им не привыкать. Они просто ещё не адаптировались к ситуации и им ещё никто не сказал «фас» и не начал выписывать каперских свидетельств, но это впереди. И речь не обязательно о том, что их суперяхты войдут в состав российского военно-морского флота, их снабдят ракетными установками и в состав экипажей войдут спецназовцы и морпехи. Хотя, почему бы и нет?! Но отчего-то есть ощущение, что их хозяева могут нанести тем, кто на них с Запада неспровоцированно, «по беспределу» наехал, куда больший урон, чем те способны себе представить. В том числе в банковской, информационной и прочих стратегически важных сферах. Называется «оборотка». Слово жаргонное, из 90-х и не такое известное в мире, как «спутник» или «перестройка». Но это пока…